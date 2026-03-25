Iranul respinge preliminar propunerea SUA de a pune capăt războiului

Potrivit acestuia, poziția inițială a Teheranului nu este „pozitivă”, însă autoritățile iraniene continuă să analizeze documentul primit din partea Washingtonului.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că reacția preliminară a fost transmisă prin canale diplomatice indirecte.

Conform aceleiași surse, răspunsul inițial al Iranului a fost livrat către Pakistan, care urmează să îl transmită mai departe autorităților americane.

Deși detaliile propunerii americane nu au fost făcute publice, reacția rezervată a Iranului sugerează existența unor divergențe majore privind termenii, garanțiile de securitate sau implicațiile politice ale unui eventual acord.

Oficialii iranieni au subliniat că documentul este încă în curs de evaluare la nivel instituțional.