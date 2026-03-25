Iran a permis trecerea prin Strâmtoarea Ormuz doar pentru țările prietenoase, inclusiv „Rusia, India și China„, a declarat ministrul de externe, Abbas Araghchi.

„Strâmtoarea Ormuz, din perspectiva noastră, nu este complet închisă – este închisă doar pentru inamici”, a declarat ministrul de externe al Iranului la televiziunea de stat.

„Nu există niciun motiv să permitem trecerea navelor inamicilor noștri și ale aliaților lor”, a declarat Abbas Araghchi, menționând că forțele armate ale Teheranului „au asigurat deja trecerea în siguranță” pentru navele din națiunile prietene.

Araghchi confirmă mesajele primite de la SUA dar spune că nu sunt negocieri

„Pot spune cu certitudine absolută că nu a existat nicio negociere sau discuție cu partea americană. Desigur, de câteva zile partea americană a început să trimită mesaje diferite prin intermediul unor terți; aceste mesaje sunt transmise prin țări prietene nouă, iar noi răspundem exprimându-ne pozițiile sau oferind avertismente necesare. Aceasta nu este o negociere, nici o discuție; este doar un schimb de mesaje prin intermediul prietenilor, iar în acest schimb am reiterat pozițiile noastre principiale și în unele cazuri am emis avertismente”, a spus șeful diplomației iraniene.

Avertismente pentru Europa, mulțumiri pentru parteneri

Araghchi a lansat și o serie de mesaje și pentru Europa:

„Cred că europenii încep să realizeze ce greșeală au făcut și că ar fi trebuit să condamne de la început și să se opună acestui război. Sperăm ca vocile curajoase pe care le-am auzit în ultimele zile să crească și să se repete în Europa.

Europa pretinde că este un lider al dreptului internațional și al multor valori occidentale, dar toate acestea sunt acum puse sub semnul întrebării și nu sunt dispuși să recunoască greșelile făcute”.

Șeful diplomației iraniene a mulțumit guvernelor Afganistanului, Turkmenistanului, Azerbaidjanului, Armeniei, Turciei, Pakistanului și chiar Arabiei Saudite pentru transferul pelerinilor în perioada Ramadanului și inclusiv statelor Sri Lanka și India pentru comportamentul de după pierderea de marinari pe nava „Dena”.

Abbas Araghchi a recunoscut că în ultimele zile Iran a primit și ajutoare umanitare, cum ar fi medicamente și alimente. „Vreau să subliniez că am primit cu brațele deschise orice țară dornică să ajute; nu pentru că aveam nevoie de aceste ajutoare, ci pentru a arăta solidaritatea cu poporul iranian lumii întregi”, a declarat el.