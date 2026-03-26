BCE este pregătită să majoreze ratele dobânzilor dacă inflația crește brusc din cauza războiului din Iran: „Indecizia nu ne va paraliza”

Spre deosebire de alte ocazii, președinta BCE, Christine Lagarde, asigură că indecizia nu va paraliza instituția în îndeplinirea angajamentului său „necondiționat” de a atinge o inflație de 2% pe termen mediu, potrivit 20minutos.

În deschiderea seriei de conferințe organizate la Frankfurt de Institutul pentru Stabilitate Monetară și Financiară de la Universitatea Goethe, franțuzoaica a subliniat că BCE nu se află în aceeași situație ca acum patru ani, la începutul invaziei rusești în Ucraina, și are în prezent o strategie concepută pentru o lume cu o incertitudine mai mare, inclusiv opțiuni de răspuns gradual.

În plus, spre deosebire de criza energetică din 2021-2022, când mai multe mecanisme au funcționat simultan, astăzi există factori care indică un impact mai mic, având în vedere că efectul crizei actuale a fost, până acum, mai mic; contextul macroeconomic actual este mai favorabil; iar politicile macroeconomice sunt mai puțin expansioniste.

BCE are acum o agilitate sporită, menținând o abordare bazată pe date

„Suntem într-o poziție mai avantajoasă în cazul în care ar fi necesare măsuri”, a rezumat Lagarde, adăugând însă că „în același timp, există motive să rămânem vigilenți ”. „Dacă actuala criză rămâne sub control pe piețele energetice, impactul său asupra inflației ar putea fi limitat. Dar dacă se intensifică sau persistă, transmiterea inflației s-ar putea accelera”, a avertizat ea.

Astfel, deși BCE nu va acționa până când nu va avea suficiente informații cu privire la amploarea și persistența impactului crizei din Orientul Mijlociu, precum și la răspândirea acesteia, Lagarde a declarat că „indecizia nu ne va paraliza: angajamentul nostru de a atinge o inflație de 2% pe termen mediu este necondiționat ”.

În acest sens, „gardianul euro” a subliniat că BCE are acum o agilitate sporită, menținând o abordare bazată pe date, de la o reuniune la alta, fără a se angaja în prealabil asupra vreunei traiectorii a ratei dobânzii, astfel încât să nu fie blocată într-un mediu în care perspectivele se pot schimba rapid, în timp ce în 2022 orientările anticipative i-au limitat flexibilitatea de acțiune. „Acum, suntem pregătiți, dacă este necesar, să ne modificăm politica la orice reuniune”, a remarcat Lagarde.

Efectele vor depinde de evoluția piețelor de materii prime

Pe de altă parte, pentru Lagarde, o diferență cheie o reprezintă și abordarea riscurilor adoptată în strategia de politică monetară, inclusiv utilizarea diferitelor scenarii ca instrument de anticipare a riscurilor în cazul schimbărilor condițiilor de mediu, ceea ce implică o monitorizare exhaustivă a indicatorilor ce pot semnala în avans magnitudinea și momentul apariției efectelor indirecte și de runda a doua.

Potrivit președintei BCE, acest lucru va depinde de evoluția piețelor de materii prime, dar și „de modul în care este distribuită povara șocului ”, care trebuie absorbită de lucrători, întreprinderi și guverne. Astfel, așa cum s-a întâmplat în 2022, dacă companiile își majorează prețurile de vânzare în mod disproporționat, acest lucru ar putea declanșa un răspuns similar din partea lucrătorilor. Prin urmare, BCE va monitoriza îndeaproape așteptările privind prețurile de vânzare și indicatorii salariali.

În același timp, Lagarde a reiterat că răspunsul fiscal va fi crucial, deoarece, în timp ce implementarea unor măsuri guvernamentale specifice poate contribui la atenuarea impactului prin reducerea cererii de energie și compensarea gospodăriilor cu venituri mici, „măsurile ample și cu domeniu de aplicare nelimitat pot crește excesiv cererea și pot consolida transmiterea costurilor”.