Iranul pregătește taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Hormuz

Parlamentul iranian lucrează la un proiect de lege care ar introduce un sistem de taxare pentru navele care traversează Strâmtoarea Hormuz, potrivit unor instituții media iraniene apropiate de stat.
imagine din Parlamentul iranian/sursa foto: IRNA
Maria Miron
26 mart. 2026, 13:36, Știri externe

Un parlamentar iranian a declarat pentru Agenția de presă Fars, apropiată forței militare de elită a Iranului, că „planul de introducere a taxelor urmărește și oficializarea supravegherii iraniene asupra Strâmtorii Hormuz”, relatează CNBC.

„Un proiect a fost pregătit, dar nu este încă finalizat”, a transmis agenția, precizând că legea ar putea fi gata până săptămâna viitoare pentru a fi înaintată Parlamentului.

Parlamentarul citat a spus că Iranul ar urma să colecteze taxe „în schimbul asigurării unei treceri sigure” prin Strâmtoarea Hormuz.

Un sistem greu de aplicat

Experții în politici energetice susțin că un astfel de sistem este greu de aplicat. „Este foarte clar că Iranul nu va putea opera un astfel de sistem în Strâmtoarea Hormuz. Este ceva ce statele din Consiliul de Cooperare al Golfului nu vor accepta și nu vor tolera”, a declarat Karen Young, cercetător senior la Centrul pentru Politici Energetice Globale din cadrul Universității Columbia.

„Orice fel de înțelegeri bilaterale sau aranjamente separate cu Iranul privind tranzitul navelor nu sunt sustenabile pe termen lung și nu sunt acceptabile pentru ceilalți exportatori din regiune”, a explicat specialista.

Trafic aproape blocat

Circulația prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol, s-a redus drastic după declanșarea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în urmă cu aproape patru săptămâni.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și reducerea producției în regiune au limitat livrările și au crescut prețurile petrolului. De la începutul conflictului, cotațiile au urcat cu aproximativ 30%.

