Israel anunță eliminarea comandantului Marinei Gărzii Revoluționare Islamice

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat că Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale ale Gărzilor Revoluționare iraniene, a fost ucis jos într-un atac.
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 13:16, Știri externe

„Forțele de Apărare ale Israelului l-au eliminat pe comandantul Marinei IRGC, persoana direct responsabilă pentru operațiunea teroristă de minat și blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz”, a anunțat ministrul Apărării, Israel Katz, citat de The Times of Israel. 

Ministrul a transmis că atacul reprezintă „un mesaj” pentru conducerea Gărzii Revoluționare Islamice. „IDF vă va vâna și vă va elimina unul câte unul. Vom continua să operăm în Iran cu toată forța pentru a atinge obiectivele războiului”, spune oficialul. 

Katz a mai precizat că Tangsiri ar fi fost ucis în orașul Bandar Abbas, în timp ce participa la o întâlnire cu alți comandanți ai forțelor navale ale Gărzilor Revoluționare. 

