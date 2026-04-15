UE avertizează că taxa percepută de Meta pentru serviciul de IA al WhatsApp încalcă normele antitrust

„Comisia a informat Meta că politica revizuită pare să aibă același efect de excludere a asistenților de IA ai terților din WhatsApp și, prin urmare, pare la prima vedere să încalce normele UE în materie de concurență”, a transmis organul executiv al UE, scrie Reuters.

Măsurile provizorii, pe care Comisia le impune atunci când are îngrijorări cu privire la prejudicierea concurenței, vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anchetei, a precizat aceasta.

„Pentru a preveni un prejudiciu grav și ireparabil adus concurenței, Comisia intenționează să ordone Meta să restabilească accesul pentru asistenții de IA terți în aceleași condiții ca înainte de 15 octombrie 2025”.

Meta a informat anterior Comisia, în martie, că va permite asistenții IA rivali pe WhatsApp timp de un an, contra cost, după ce inițial intenționa să interzică chatbot-urile IA terțe de pe WhatsApp Business.

„Comisia Europeană propune să-și folosească puterile de reglementare pentru a permite unora dintre cele mai mari companii din lume să utilizeze gratuit produsul WhatsApp Business, care este de obicei contra cost”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

„Aceasta înseamnă că o mică brutărie din Franța care plătește pentru a utiliza serviciul de preluare a comenzilor de croissante va suporta costurile pentru OpenAI. Micile întreprinderi europene nu ar trebui să suporte costurile OpenAI”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Comisia a mai precizat că ancheta sa a fost extinsă în Italia, unde autoritatea italiană de concurență a deschis propria anchetă în 2025.