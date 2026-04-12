Un emoji nepotrivit i-a adus unui bărbat o amendă de 300 de dolari

Un rus a primit o amendă în valoare de 300 de dolari pentru utilizarea unui emoji pe rețeaua MAX Messenger, anunță NEXTA.

Este vorba despre un locuitor din Rostov-pe-Don care a publicat un emoji sub forma de reacție la un videoclip cu echipamente militare rusești.

Parchetul a considerat că semnul a „discreditat armata”. În instanță, bărbatul a declarat că semnul se referea la autorul postării și nu la armată.

Totuși, instanța nu l-a crezut pe bărbat și a stabilit ca pedeapsă plata unei amenzi. Judecătorul a ținut cont de faptul că bărbatul are un copil și a impus o amendă minimă.