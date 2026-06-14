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MEDIAFAX SPANIA: Românii din diaspora primesc bani dacă se întorc în țară. Ce ajutoare oferă statul și cum le poți obține

Tot mai mulți români plecați în străinătate se gândesc la întoarcerea acasă, însă una dintre cele mai mari temeri este legată de locul de muncă și stabilitatea financiară. Puțini știu însă că statul român oferă mai multe forme de sprijin pentru cei care revin în țară și vor să se angajeze sau să își deschidă o afacere.
MEDIAFAX SPANIA: Românii din diaspora primesc bani dacă se întorc în țară. Ce ajutoare oferă statul și cum le poți obține
Lucian Mâșcă
15 iun. 2026, 00:50, Social
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Cum te înscrii și de ce ai nevoie

Ministerul Muncii, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pune la dispoziție o serie de facilități gratuite pentru românii care se întorc în România, dar și pentru cei care sunt deja în țară și își caută un loc de muncă. Scopul acestor măsuri este integrarea mai rapidă pe piața muncii și sprijinirea mobilității profesionale.

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, primul pas este înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul unde ai domiciliul sau reședința.

Procedura nu este complicată, însă necesită depunerea unor documente esențiale.

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