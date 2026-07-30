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INS: Rata șomajului a coborât la 6,3% în iunie. Aproape trei din zece tineri nu au un loc de muncă

Rata șomajului în România a fost de 6,3% în iunie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna precedentă, însă șomajul în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a rămas la un nivel ridicat, de 28,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).
INS: Rata șomajului a coborât la 6,3% în iunie. Aproape trei din zece tineri nu au un loc de muncă
Cosmin Pirv
30 iul. 2026, 10:14, Economic
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Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 511.600 de persoane, în scădere față de luna mai, când erau înregistrați 522.100 de șomeri. Comparativ cu iunie 2025, însă, numărul șomerilor este ușor mai mare, când era estimat la 504.500 de persoane.

Pe sexe, rata şomajului a înregistrat aceeași valoare atât la bărbați, cât și la femei (6,3%).

INS: Șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat

INS atrage atenția asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care s-a situat la 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026.

Datele INS arată că șomajul în rândul tinerilor s-a menținut la un nivel foarte ridicat și a crescut comparativ cu anul trecut.

Acesta a ajuns la 28,8% în ianuarie 2026, după ce în luna anterioară fusese de 28,2%.

Creșterea a fost mai accentuată în a doua parte a anului trecut, după ce în iunie 2025 rata șomajului în rândul tinerilor de 15-24 de ani era de 24,6%.

Rata șomajului din România a crescut în luna mai la 6,4%, peste media Uniunii Europene, care s-a menținut la 5,9%, potrivit datelor publicate de Eurostat. În aprilie, România avea o rată a șomajului de 6,3%, iar în mai 2025 indicatorul era de 6,2%.

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