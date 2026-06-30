Prima pagină » Știrile zilei » „Piața muncii este plată ca o scândură”: Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului

„Piața muncii este plată ca o scândură”: Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului

Rata șomajului din Germania a rămas ridicată, reprezentând un semn al absenței continue a unei redresări pe piața muncii, care este „plată ca o scândură”.
„Piața muncii este plată ca o scândură”: Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
30 iun. 2026, 20:47, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului, potrivit AFP.

Șomajul, semn al absenței redresărilor pe piața muncii

Rata șomajului din Germania a rămas stabilă la 6,3% în iunie. Procentul reprezintă un semn al absenței continue a unei redresări pe piața muncii, conform cifrelor oficiale publicate marți.

Cifrele sunt mai puțin reprezentative pentru o tendință de bază, dar servesc drept punct de referință în dezbaterea publică, arată sursa.

Numărul șomerilor s-a ridicat la 2,94 milioane. Numărul este în scădere cu aproape 15.000 față de luna precedentă, potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Însă, în ultimul an, numărul șomerilor a crescut cu 22.000. 

Piața muncii, „plată ca o scândură”

„Piața muncii este plată ca o scândură. Am spus-o toamna trecută și, din păcate, rămâne valabilă și astăzi, la începutul verii anului 2026”, a declarat directoarea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles, conform sursei citate.

„Aceasta înseamnă că dinamica pieței muncii este extrem de slabă. Când ești șomer astăzi, șansele de a ieși sunt scăzute din punct de vedere istoric”, a adăugat ea.

În primul trimestru al anului 2026, PIB-ul Germaniei a înregistrat o creștere de 0,3%. Însă, se așteaptă ca al doilea trimestru să reflecte mai clar efectele războiului din Iran asupra impulsului redresării economice.

Mediu incert și lipsit de stimuli economici

În acest mediu incert și în lipsa oricărui stimul economic, „cererea de forță de muncă raportată agențiilor de ocupare a forței de muncă rămâne slabă ”, se arată în raportul lunar al Agenției.

În luna mai, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat aproximativ 648.000 de locuri de muncă. Locurile sunt cu 16.000 mai multe decât în ​​urmă cu un an, mai specifică sursa citată.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
S-au afișat notele la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat rezultatele mai devreme cu o zi
Gandul
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da