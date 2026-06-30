„Piața muncii este plată ca o scândură”: Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului

Germania continuă să se confrunte cu o rată ridicată a șomajului, potrivit AFP.

Șomajul, semn al absenței redresărilor pe piața muncii

Rata șomajului din Germania a rămas stabilă la 6,3% în iunie. Procentul reprezintă un semn al absenței continue a unei redresări pe piața muncii, conform cifrelor oficiale publicate marți.

Cifrele sunt mai puțin reprezentative pentru o tendință de bază, dar servesc drept punct de referință în dezbaterea publică, arată sursa.

Numărul șomerilor s-a ridicat la 2,94 milioane. Numărul este în scădere cu aproape 15.000 față de luna precedentă, potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Însă, în ultimul an, numărul șomerilor a crescut cu 22.000.

Piața muncii, „plată ca o scândură”

„Piața muncii este plată ca o scândură. Am spus-o toamna trecută și, din păcate, rămâne valabilă și astăzi, la începutul verii anului 2026”, a declarat directoarea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles, conform sursei citate.

„Aceasta înseamnă că dinamica pieței muncii este extrem de slabă. Când ești șomer astăzi, șansele de a ieși sunt scăzute din punct de vedere istoric”, a adăugat ea.

În primul trimestru al anului 2026, PIB-ul Germaniei a înregistrat o creștere de 0,3%. Însă, se așteaptă ca al doilea trimestru să reflecte mai clar efectele războiului din Iran asupra impulsului redresării economice.

Mediu incert și lipsit de stimuli economici

În acest mediu incert și în lipsa oricărui stimul economic, „cererea de forță de muncă raportată agențiilor de ocupare a forței de muncă rămâne slabă ”, se arată în raportul lunar al Agenției.

În luna mai, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat aproximativ 648.000 de locuri de muncă. Locurile sunt cu 16.000 mai multe decât în ​​urmă cu un an, mai specifică sursa citată.