Secretul Coca-Cola, mai vechi decât se credea? O rețetă descoperită într-o mănăstire din Italia alimentează un mister vechi de peste un secol

Cercetătorii au găsit rețeta unui elixir preparat cu zeci de ani înainte de apariția Coca-Cola. Ingredientele sale sunt surprinzător de asemănătoare cu cele folosite la precursorul celebrei băuturi americane, scrie Euronews. Deși nu există dovezi că rețeta italiană a inspirat direct celebra răcoritoare, descoperirea ridică noi întrebări despre originile unuia dintre cele mai cunoscute branduri din lume.

Rețeta a fost găsită în arhivele unei farmacii istorice

Documentul a fost descoperit de părintele Manuel Russo în arhiva vechii Farmacii San Marco din Florența. Este vorba despre un „elixir vinos reconfortant”, recomandat în secolul al XIX-lea pentru combaterea oboselii fizice și psihice. Ceea ce a atras imediat atenția este compoziția sa: nuci de kola și frunze de coca boliviană, macerate într-o soluție alcoolică. Este aproape aceeași combinație de ingrediente care a stat la baza băuturii French Wine Coca. Aceasta a fost creată în 1886 de farmacistul american John Stith Pemberton, considerată precursorul Coca-Cola.

Ce diferențiază rețeta originală Coca-Cola

Potrivit istoricilor, principala diferență este alcoolul. În Statele Unite, introducerea restricțiilor privind consumul de alcool l-a determinat pe Pemberton să înlocuiască vinul cu apă carbogazoasă și sirop, transformând treptat băutura medicinală în ceea ce avea să devină Coca-Cola. Specialiștii subliniază însă că nu există nicio dovadă că Pemberton ar fi cunoscut rețeta din Florența sau că s-ar fi inspirat din aceasta.

Nu este singura poveste care pune sub semnul întrebării originea Coca-Cola

Misterul este alimentat și de un alt caz celebru, din Spania. În localitatea Aielo de Malferit, din regiunea Valencia, se producea încă din anii 1880 o băutură numită „Nuez de Cola Coca”, foarte asemănătoare cu rețeta americană. Producătorii susțin că băutura lor a fost prezentată la expoziții internaționale înainte de lansarea oficială a Coca-Cola și că unul dintre fondatori călătorea frecvent în Statele Unite. Totuși, nici în acest caz nu există dovezi că rețeta ar fi influențat apariția celebrei băuturi.

Secretul rămâne bine păzit

Formula originală a faimoasei băuturi este și astăzi unul dintre cele mai bine păstrate secrete comerciale din lume. Compania afirmă că rețeta este păstrată într-un seif din Atlanta, iar doar foarte puține persoane au acces la ea. Descoperirea din Florența nu schimbă istoria oficială a brandului, însă oferă o nouă piesă într-un puzzle care continuă să fascineze istorici, colecționari și milioane de admiratori ai celebrei băuturi răcoritoare.