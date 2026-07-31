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Cum va fi vremea în august. ANM: Temperaturi peste normal în aproape toată țara

ANM anunță că luna august va aduce temperaturi peste valorile normale în cea mai mare parte a României. La începutul lunii sunt așteptate precipitații sub normal, potrivit prognozei pe patru săptămâni.
Cum va fi vremea în august. ANM: Temperaturi peste normal în aproape toată țara
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
31 iul. 2026, 08:23, Social
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Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Cu excepția sud-estului extrem al țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

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