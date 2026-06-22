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Patru aeroporturi din Moscova au fost închise din cauza unui val de drone

Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineață, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră și jumătate.
Patru aeroporturi din Moscova au fost închise din cauza unui val de drone
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
22 iun. 2026, 06:38, Știri externe
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Autoritățile aeroportuare au ordonat închiderea succesivă a aeroporturilor Sheremetyevo, Zhoukovsky, Domodedovo și Vnukovo între orele 2:39 și 5:16, ora locală (23:39 GMT de duminică până luni, 2:16), potrivit Le Figaro.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a numărat aproximativ 59 de drone doborâte de apărarea antiaeriană, menționând roiuri de drone care zburau spre capitală.

Autoritățile au anunțat totuși la ora 5:39 (2:39 GMT) ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul ei, își bombardează zilnic inamicul de la începutul războiului în februarie 2022.

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