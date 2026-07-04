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Cum sărbătoresc americanii din România Ziua Independenței. Evenimente și burgeri uriași în București

Ambasada SUA la București marchează 250 de ani de independență americană prin mai multe evenimente organizate în Capitală. Evenimentele de Ziua Independenței SUA au început încă din luna iunie.
Cum sărbătoresc americanii din România Ziua Independenței. Evenimente și burgeri uriași în București
sursa foto. pixabay
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 07:47, Social
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Cei 250 de ani de independență a Statelor Unite au fost sărbătoriți de Ambasada SUA la București încă de luna trecută.

Burgerii, simbol al Americii

Mai multe restaurante din București au pregătit burgeri și preparate americane în acest weekend, pentru a sărbători Ziua Independenței.

De Ziua Drapelului, marcată pe 14 iunie, Ambasada SUA în București a organizat un eveniment similar, unde s-au servit burgeri în cadrul unui eveniment autentic american. Acesta a fost susținut de un cunoscut lanț de fast-food.

Recepție pentru marcarea a 250 de ani de independență SUA

Pe 24 iunie, Ambasada SUA în România a marcat 250 de ani de independență americană printr-o recepție organizată sub tema „Freedom250”.

Evenimentul a reunit mai mulți lideri și parteneri, cu scopul de a reflecta asupra ideilor care stau la baza istoriei americane. Recepția a inclus intonarea imnului SUA, artificii, un tort uriaș cu drapelul american și un discurs al Ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg.

„Moștenirea lăsată de părinții noștri fondatori (…) a fost construită pentru a rezista, pentru a ghida și pentru a inspira națiunile dedicate libertății, așa cum i-a inspirat pe români, în urmă cu 36 de ani”, a declarat ambasadorul, în cadrul evenimentului.

Survol organizat de Forțele Aeriene Române

De asemenea, Forțele Aeriene Române au organizat un survol, cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii.

Un concert organizat la Ateneul Român, intitulat „America 250 – Omagiu lui John Williams”, a fost organizat în aceeași perioadă. Concertul a fost susținut Filarmonica George Enescu.

„Nimeni nu reușește să surprindă spiritul nemărginit al imaginației așa cum o face John Williams. Pentru generații întregi de copii din SUA, John Williams a fost compozitorul coloanei sonore a copilăriei. Temele sale muzicale ne-au transportat într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, sau într-o lume a vrăjitorilor, și au readus la viață dinozaurii. Muzica sa trezește un sentiment de uimire și curiozitate, surprinde spiritul american al aventurii și ne inspiră să visăm la lucruri mărețe”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg

Iluminarea mai multor clădiri în culorile steagului american

Un alt proiect lansat în aceeași zi, ce va dura până sâmbătă, 4 iulie, include un program de iluminare a mai multor clădiri din Capitală. Luminile transformă unele dintre cele mai emblematice clădiri ale Bucureștiului în simboluri ale prieteniei americano-române.

În această perioadă, importante monumente arhitecturale sunt iluminate în culorile naționale americane, roșu, alb și albastru. Acestea includ imagini simbolice pentru Freedom 250, inclusiv stele și dungi, proiectate pe fațadele acestora.

Clădirile vizate de proiecții sunt Palatul Victoria — Sediul Guvernului României, Ministerul Afacerilor Externe, Opera Națională Română, Ateneul Român și Ambasada SUA la București.

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