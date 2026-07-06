Polonia deschide dosarul ajutorului militar pentru Ucraina / Ministrul Apărării a ordonat declasificarea documentelor

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că a dispus declasificarea tuturor informațiilor privind echipamentele militare donate Ucrainei în perioada 2022–2026, în contextul unei controverse politice generate de acuzațiile potrivit cărora Varșovia ar fi transferat în secret rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, potrivit Polskie Radio.

Kosiniak a precizat că decizia a fost luată după consultări cu premierul Donald Tusk și are ca scop asigurarea transparenței față de opinia publică.

Apar întrebări privind propria securitate a Poloniei

„După consultarea cu premierul Donald Tusk, acționând cu responsabilitate față de opinia publică și în conformitate cu legea, am dispus declasificarea tuturor donațiilor pentru Ucraina din anii 2022–2026”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma X.

Anunțul vine după ce Krzysztof Bosak, vicepreședinte al Sejmului și lider al formațiunii de opoziție Confederația, a susținut că guvernul ar fi livrat Ucrainei, în luna martie, rachete interceptoare Patriot fără a informa Parlamentul.

La rândul său, fostul ministru al Apărării, Mariusz Błaszczak, a afirmat că, dacă informația se confirmă, o asemenea decizie ar ridica întrebări privind capacitatea Poloniei de a-și asigura propria securitate.

Lista donațiilor va rămâne clasificată până la finalizarea procedurilor de declasificare

Ministerul Apărării nu a confirmat existența unui astfel de transfer, iar ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, a declarat că lista donațiilor către Ucraina rămâne clasificată până la finalizarea procedurilor de declasificare.

În paralel cu publicarea informațiilor, ministrul Apărării a anunțat că Serviciul de Contrainformații Militare (SKW) va investiga cine a încercat să divulge informații clasificate.

„Ne aflăm într-o situație de război la granițele noastre, iar orice acțiune împotriva interesului național al Poloniei pune în pericol securitatea cetățenilor”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Polonia e unul dintre principalii susținători ai Ucrainei

Ministrul a subliniat că programul de livrări de echipamente militare către Ucraina a fost început de fostul guvern condus de partidul Lege și Justiție (PiS), iar fiecare transfer a fost comunicat președintelui Poloniei, mai întâi lui Andrzej Duda, iar în prezent lui Karol Nawrocki.

Polonia se numără printre principalii susținători militari ai Ucrainei după invazia rusă din februarie 2022, furnizând tancuri, vehicule blindate, aeronave și muniție, dar și găzduind unul dintre cele mai importante hub-uri logistice pentru livrările de armament occidental către Kiev.

În ultimele săptămâni, relațiile dintre Varșovia și Kiev au fost marcate de noi tensiuni, pe fondul unor dispute privind cooperarea militară și diferende istorice.