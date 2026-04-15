Olanda alocă aproape 300 de milioane de euro pentru drone destinate Ucrainei

Guvernul din Olanda a decis să investească o sumă importantă în sprijinul militar pentru Ucraina. Autoritățile vor direcționa 248 de milioane de euro pentru producția de drone, considerate esențiale în conflictul cu Rusia, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut de ministrul olandez al Apărării, Dilan Yesilgöz-Zegerius, după o reuniune desfășurată la Berlin, unde s-a întâlnit cu omologii din țările NATO și cu secretarul general Mark Rutte.

Aceasta a fost despre cât de importante sunt aceste echipamente în războiul din Ucraina și cât de eficiente ar fi ele pe front.

„Dronele joacă un rol crucial pe câmpul de luptă modern. Ucrainenii le folosesc cu o abilitate incredibilă pentru a respinge atacurile neîncetate rusești”, a declarat ministrul.

Programul prevede ca dronele să fie produse atât pe teritoriul Olandei, cât și în Ucraina. Inițiativa are și o componentă economică, deoarece implică firme din sectorul privat și oferă oportunități pentru industria locală.

„Datorită bunei cooperări cu Ucraina, învățăm direct din aceasta. Acest lucru oferă oportunități și pentru comunitatea noastră de afaceri”, a adăugat ea.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate pentru statele aliate. Potrivit datelor prezentate de ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, aliații au furnizat deja echipamente militare de peste 4,5 miliarde de dolari.