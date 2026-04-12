Diplomație. Un lider african cere 1 miliard de dolari și „cea mai frumoasă femeie” pentru a nu închide o ambasadă

Comandantul Forțelor Speciale din Uganda, Muhoozi Kainerugaba, a emis un avertisment dur Turciei, amenințând că va rupe relațiile diplomatice în termen de 30 de zile dacă disputele în curs nu sunt rezolvate, potrivit PA Turkey. Șeful armatei ugandeze a scris un mesaj pe platforma X prin care a cerut Turciei 1 miliard de dolari și „cea mai frumoasă femeie” pentru a fi luată de soție.

Muhuzi Kaynerugaba a amenințat că dacă solicitările nu-i sunt onorate, țara sa va închide ambasada turcă de la Kampala, va rupe relațiile diplomatice și va opri traficul aerian spre Turcia.

Solicitările evidențiază tensiunile crescânde dintre cele două țări, provocate de dezacordurile politice, fricțiunile economice și competiția geopolitică regională.

Experții în diplomație arată că Uganda și Turcia au cel puțin trei probleme de rezolvat. Este vorba despre un disident ugandez care s-a refugiat în Turcia, iar Uganda a solicitat în repetate rânduri extrădarea sa. Turcia a refuzat, invocând proceduri legale și considerații privind drepturile omului.

De asemenea, disputa are legătură cu un contract din domeniul feroviar. Uganda s-a retras dintr-un acord cu o firmă din Turcia pentru un proiect feroviar de 2,2 miliarde de dolari. Nu în cele din urmă, rivalitatea regională a stricat relațiile dintre cele două țări. Interesul Turciei privitor la Africa de Est a stârnit îngrijorări în Kampala. Implicarea Turciei în Somalia și legăturile militare în creștere cu Etiopia au fost interpretate de Uganda ca o încălcare a sferei sale tradiționale de influență.