Diplomat suedez, acuzat de deținere și transport neautorizat de informații clasificate

„Este vorba de informații extrem de confidențiale pe care le-a obținut fără autorizație, luând acasă și apoi depozitând, la reședința sa principală și la reședința secundară, documente care conțin informații secrete”, a declarat procurorul Mats Ljungqvist, citat într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

El „a luat cunoștință de aceste informații în cursul atribuțiilor sale anterioare, dar apoi le-a luat fără autorizație și le-a însușit ”, a adăugat el. Aceste informații erau de „mare importanță” pentru securitatea Suediei. Diplomatul era, de asemenea, suspectat că ar fi dat documente confidențiale unui fost oficial politic din orașul Gävle (centrul Suediei), dar această suspiciune nu a putut fi confirmată, iar acuzațiile au fost retrase.

În mai 2025, serviciul de informații (Säpo) a efectuat două raiduri dramatice la cele două reședințe ale diplomatului. Deghizați în muncitori în construcții, ofițerii au atacat în zori și l-au arestat pe oficial.

Un alt diplomat suedez s-a sinucis

Aceste arestări au stârnit indignare în Suedia, deoarece, în aceeași zi, un alt diplomat, Joachim Bergström, a fost reținut în circumstanțe la fel de bizare: bărbați mascați din cadrul serviciilor secrete au intrat cu forța în casa sa și l-au târât afară, încă în pijama, până la un vehicul și l-au luat în custodie. Mai puțin de 48 de ore mai târziu, după ce a fost eliberat, s-a sinucis.

Între timp, Suedia se afla în mijlocul negocierilor cu Turcia pentru eliberarea jurnalistului suedez Joakim Medin, care a fost în cele din urmă eliberat pe 16 mai 2025. Angajat timp de 35 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Suediei, diplomatul acuzat vineri a ocupat mai multe funcții sensibile.

Conform presei suedeze, în timpul exercitării atribuțiilor sale, s-a întâlnit în special cu numeroși kurzi și alte organizații clasificate drept „teroriste” de Ankara. Toate acestea i-au determinat pe jurnaliștii din Suedia să investigheze posibilele legături dintre aceste diferite cazuri, iar multe articole sugerează că aceste arestări au dus la eliberarea lui Joakim Medin.