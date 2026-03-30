Rusia expulzează un diplomat britanic acuzat de spionaj

Este încă un episod din seria expulzărilor reciproce de diplomați dintre Moscova și Londra, după mai multe astfel de cazuri în ultimii ani.
Ambasada Marii Britanii la Moscova/sursa foto: Wikipedia
Maria Miron
30 mart. 2026, 11:47, Știri externe

Rusia a anunțat expulzarea unui diplomat britanic din ambasada de la Moscova, pe care îl acuză de activități de spionaj, potrivit Anadolu Agency.

Diplomatului, care avea rangul de secretar II (funcție diplomatică de nivel intermediar, sub consilier și peste atașat), i-a fost retrasă luni acreditarea și i s-a cerut să părăsească Rusia, în cel două săptămâni. Măsura echivalează, în practică, cu declararea diplomatului persona non grata.

Serviciul Federal de Securitate – agenția de contrainformații a Rusiei și principalul succesor al KGB – susține că acesta „a furnizat informații false despre sine” la intrarea în țară.

Economia Rusiei, informație sensibilă

Autoritățile de la Moscova spun că diplomatul ar fi încercat să obțină informații despre economia rusă în timpul unor întâlniri informale.

Serviciul rus de contrainformații a transmis că a identificat o „activitate de spionaj nedeclarată” și a acuzat diplomatul că desfășura „acțiuni subversive care amenință securitatea Federației Ruse”. Informațiile despre economia rusă sunt considerate sensibile în actualul context, în care Rusia se confruntă cu sancțiuni occidentale.

Ministerul rus de Externe a convocat un reprezentant al ambasadei britanice pentru a-i comunica oficial decizia și o notă de protest.

Cazul se adaugă unei serii de incidente diplomatice între Russia și United Kingdom, în care cele două state s-au acuzat reciproc de activități de spionaj”.

