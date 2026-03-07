Unde ieșim de 8 Martie: Concerte, spectacole și evenimente speciale de Ziua Femeii

Pentru cei care preferă energia muzicii live, seara de 8 martie începe în sălile de concert ale Capitalei. La Ateneul Român, de la ora 19.30, artista Analia Selis încheie turneul „Volver”, într-un spectacol dedicat tangoului și muzicii latino. Alături de orchestră și invitați internaționali, artista propune o seară construită în jurul ritmurilor sud-americane, într-unul dintre cele mai elegante spații culturale ale Bucureștiului.

Irina Baianț și Delia, în concerte de 8 Martie

În aceeași seară, la Sala Palatului, soprana Irina Baianț susține concertul-spectacol „Scrisorile Julietei”, o producție construită în trei capitole tematice. Evenimentul începe la ora 19.00 și este gândit ca o experiență, nu doar ca un concert, o seară despre emoție, vulnerabilitate și curajul rar de a simți fără plasă de siguranță. „Pe 8 martie, la Sala Palatului, vom celebra femeia. Forța ei. Fragilitatea ei. Puterea de a iubi. Letters to Juliet este despre voi. Despre curajul de a simți. Despre poveștile pe care le purtați în inimă. Despre iubirea care ne transformă”, a transmis artista.

Atmosfera devine mai energică la Hard Rock Cafe București, unde Delia urcă pe scenă de la ora 21.30 pentru un concert special. Artista promite un show plin de ritm și culoare, în care publicul va putea asculta unele dintre cele mai cunoscute hituri ale sale.

Live indie în București

Tot în București, la clubul Quantic, Ana Coman își lansează albumul „Reacții adverse” într-un concert programat de la ora 20.00. Apropierea dintre artistă și publicul iubitor de muzică indie și folk va transforma seara într-o experiență muzicală inedită.

La câteva străzi distanță, în Control Club, Andra Andriucă și Valeria Stoica urcă pe scenă în cadrul seriei She’s in Control, un proiect dedicat vocilor feminine din scena alternativă românească.

Program special la Berăria H

Iar dacă 8 Martie se sărbătorește exclusiv în formulă feminină, Berăria H pregătește un program special dedicat doamnelor și domnișoarelor. Ziua începe de la ora 12.00 cu „A Jazzy Day”, un brunch în acorduri de jazz, gândit ca un moment de eleganță și răsfăț.

Jazz Trio aduce muzica potrivită pentru o zi dedicată femeilor, într-o atmosferă relaxată, numai bună pentru întâlniri între prietene. Spre seară, atmosfera se schimbă complet: pe scenă urcă Taboo Boys, într-un show de striptease dedicat exclusiv publicului feminin, primul spectacol fiind programat la ora 19.00.

Invitație la teatru

Și teatrele găzduiesc spectacole care aduc în prim-plan povești despre relații, emoții și vulnerabilități, pe tot parcursul zilei de duminică.

La POINT, în București, de la ora 20.00, este prezentat spectacolul „Carne de Tigru”, scris și regizat de Lucas Neagu. Inspirată din cazuri reale de femicid, piesa urmărește mecanismele prin care o relație aparent normală poate ascunde abuzul, într-un spectacol direct și intens, cu impact emoțional.

Într-un registru complet diferit, publicul poate alege o comedie demențială, „Un gigolo de 2 lei”, programată la ora 16.30 la Teatrul Roșu. Spectacolul spune o poveste plină de confuzii, situații absurde și replici savuroase, care promit multe momente de râs.

„My Fair Lady”, la București

Publicul iubitor de musical poate merge la „My Fair Lady”, spectacol programat de la ora 18.00 la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Povestea transformării unei tinere florărese într-o doamnă rafinată rămâne una dintre cele mai cunoscute și iubite producții ale genului.

„Doamnele de la Radio”

La Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, de la ora 16.00, spectacolul „Doamnele de la Radio” urmărește destinele a trei femei ale căror vieți se intersectează într-un moment dificil. Piesa vorbește despre fragilitate, curaj și solidaritate, dar și despre puterea de a merge mai departe atunci când viața se schimbă radical.

Evenimente culturale la Timișoara

În Timișoara, Ziua Femeii este celebrată și prin întâlniri dedicate reflecției și dialogului. De la ora 19.00, în Sala Capitol a Filarmonicii, psihologul Raluca Anton invită publicul la o conferință cu tema „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”. Întâlnirea urmează să exploreze felul în care legăturile dintre oameni ne modelează viața și identitatea și promite perspective noi asupra relațiilor care ne definesc.

Tot la Timișoara, scena Teatrului German de Stat găzduiește, de la ora 19.30, spectacolul „Șefele”, scris de dramaturgul austriac Werner Schwab. Pe scenă prind contur poveștile a trei femei care își privesc viața cu luciditate și ironie, într-un spectacol care îmbină umorul cu observația socială.

Concerte speciale la Craiova și Bacău

Pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău, Andia susține concertul „Între lumi”, programat de la ora 19.00. Seara va fi construită în jurul întâlnirii dintre muzică și emoție, într-un spectacol dedicat femeilor și luminii pe care acestea o aduc în viețile celor din jur.

La Craiova, tot de la ora 19.00, pianistul și compozitorul Andrei Irimia urcă pe scena Filarmonicii de Stat, alături de actorul Marius Manole, într-un spectacol special care marchează lansarea proiectului „Lumini și Umbre”. Concertul propune o experiență artistică la granița dintre muzică și poezie, în care fragilitatea, introspecția și emoția se împletesc într-o suită de piese originale.

„Simfonia iubirii”, la Deva

În Deva, publicul este invitat la spectacolul „Simfonia iubirii”, prezentat de la ora 20.00 la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”. Pe scenă urcă Orchestra di Teatro d’Opera Italiana, Orchestra, Baletul și Corul Operei Vox – prima și singura companie privată de operă din România – alături de dirijorul și violonistul Bogdan Costache. Spectacolul este dedicat marilor capodopere ale muzicii clasice, de la Mozart, Rossini și Donizetti până la Verdi și Puccini, Ceaikovski și Ennio Morricone.

Amintiri, la Alba Iulia

Trupa 3 Sud Est susține, la Alba Iulia, concertul „Amintiri pentru o viață”, programat de la ora 20.00 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Într-un spectacol nostalgic, dar plin de energie, publicul va regăsi hituri care au marcat generații întregi, precum „Ai plecat”, „Amintirile”, „Emoții” sau „Jumătatea mea mai bună”.

VUNK și The Motans, la Cluj

Și Cluj-Napoca marchează Ziua Femeii printr-un program variat de evenimente culturale și artistice. La Auditorium Maximum, de la ora 17.00, publicul poate asculta un concert de muzică de film, în care orchestra interpretează coloane sonore celebre din producții cinematografice îndrăgite.

Seara continuă cu VUNK, care urcă pe scena Casei de Cultură a Studenților de la ora 19.30, într-un concert din turneul „Suflet Digital”, iar The Motans își vor întâlni publicul la Euphoria Music Hall, de la ora 21.00, într-un show care promite o atmosferă intensă și emoțională.

În paralel, orașul găzduiește și alte evenimente dedicate Zilei Femeii: proiecții speciale și discuții despre rolul femeilor în teatru la Cinema ARTA, spectacole la Teatrul de Păpuși „Puck”, dar și ateliere creative și întâlniri artistice la REACTOR de creație și experiment.

Petreceri de 8 Martie în București

Pentru cei care aleg să petreacă seara de 8 Martie la restaurant, mai multe localuri din țară pregătesc cine speciale cu muzică live și preparate festive.

Printre multe alte locații, la restaurantul Papion sau Casa Jienilor, în București, invitații sunt așteptați cu muzică live și o atmosferă elegantă, potrivită pentru o ieșire cu prietenii sau familia. Deserturi speciale completează atmosfera, alături de băuturi open bar rafinate.

Și Restaurantul Monarh, din sectorul 1 al Capitalei, pregătește o petrecere de 8 Martie, cu muzică și un program artistic diferit, alături de un meniu special conceput pentru această ocazie. „Un cadru perfect pentru un 8 Martie memorabil”, promit organizatorii.

La Ballroom Le Blanc, în sectorul 2, petrecerea de 8 martie aduce pe scenă un invitat special: Pepe, alături de solista Alice și de un program artistic conceput pentru o seară plină de muzică și dans.

Seri speciale la Cluj

În Cluj-Napoca, Grand Hotel Napoca organizează o petrecere dedicată femeilor, care începe de la ora 18.00 și continuă până târziu în noapte, cu muzică live și dans pe ritmuri special pregătite de Salsa BAILArte.

Tot la Cluj, Restaurant DaVinci propune o experiență cu muzică live susținută de Score Band, gândită să rămână o amintire de neuitat. În binecunoscutul stil ardelenesc, gazdele spun că 8 Martie nu este despre grabă, ci despre conexiune – despre a sta la masă și a simți că ești exact unde trebuie.

Muzică de sărbătoare la Timișoara

În Timișoara, Colosseum Ballroom pregătește o altfel de seară dedicată femeilor, în care muzica live și invitați îndrăgiți transformă evenimentul într-o petrecere plină de energie. Pe scenă urcă Laura Liță, Dumitru Stoicănescu și Vlad Văcaru, într-un program artistic gândit pentru o zi de sărbătoare.

Sara Events găzduiește, de asemenea, un concert susținut de Alina Giurgiu, programat de la ora 20.00, în care publicul este invitat să se bucure de muzică și de sărbătoare.

În apropiere de oraș, Castel Royal Moșnița propune o seară elegantă în Salonul Vienez, unde invitații sunt așteptați cu muzică live susținută de solistul și DJ-ul Doru Ioan Bănățean, într-un cadru rafinat, potrivit pentru celebrarea acestei zile.

Program special la Brașov și Sibiu

La Complexul 3 Stejari din Brașov, formația Transilvania Band va urca pe scenă în seara de 8 martie, iar la Sibiu alte restaurante pregătesc seri dedicate Zilei Femeii. La 585 Fusion Restaurant, în cadrul hotelului Golden Tulip Ana Tower, invitații sunt așteptați la o cină specială, într-o atmosferă elegantă, diferită prin muzică, dar și gastronomie.

Tot aici, Hotel Împăratul Romanilor, Redal Events și Hotel Stefani organizează cine festive, cu muzică live și DJ.

Elegant și tradițional la Iași

Și localurile din Iași celebrează Ziua Femeii. Restaurantul Casablanca sau Coliba Moldovenilor își așteaptă invitații cu petreceri petreceri cu specific elegant sau tradițional, iar localul Treaz & Nu propune un eveniment dedicat primăverii și feminității, o întâlnire relaxată în care degustările și atmosfera caldă devin pretextul perfect pentru socializare.

Petreceri la malul mării

La malul mării, Ziua Femeii este sărbătorită, de asemenea, prin concerte și seri muzicale în puburi și restaurante. În locații precum Voila sau La Scoica Land, petrecerile încep în jurul orei 19.00, într-o atmosferă relaxată de weekend, animată de muzică live.