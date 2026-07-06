Un senator american i-a mulțumit public lui Trump pentru anularea cartonașului roșu. Președintele a cerut modificarea regulilor fotbalului

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Trump a explicat de ce a cerut să fie anulat cartonașul roșu și a solicitat chiar o revizuire a regulilor fotbalului.

„Balogun este cel mai bun jucător al nostru. A primit un cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta, dar apoi am auzit că înseamnă că nu poate juca în următorul meci. Este foarte nedrept. Cum îl poți penaliza pentru un meci care nu a avut loc încă? Am cerut o revizuire, deoarece nu cred că a fost o lovitură. Nu a fost un tip care și-a lovit adversarul în față. Nici măcar nu a fost fault, s-au lovit unul de celălalt”, a declarat Donald Trump după declarația senatorului.

Știrea inițială

Senatorul republican Ted Cruz i s-a adresat direct lui Donald Trump în timpul unei declarații care a avut loc în Biroul Oval.

„În numele tuturor americanilor, vă mulțumesc că ne-ați scăpat de acel cartonaș roșu ridicol”, a spus Cruz în râsetele audienței.

Donald Trump a zâmbit larg și a lăsat să se înțeleagă că este de acord cu afirmația senatorului.

Epopeea cartonașului roșu

Anterior, președintele american Donald Trump a mulțumit FIFA pentru anularea cartonașului roșu acordat jucătorului american. Ca urmare, atacantul va participa la meciul din optimile de finală cu Belgia.

„Mulțumesc FIFA pentru că ați făcut ceea ce trebuie și ați inversat o mare nedreptate!”, a declarat președintele SUA, duminică.

Atacantul american Folarin Balogun fusese suspendat pentru un cartonaș roșu primit în partida SUA-Bosnia și Herțegovina. La câteva minute după deschiderea scorului, atacantul lui Monaco l-a călcat pe Tarik Muharemovic, cu crampoanele. Inițial indulgent, arbitrul s-a consultat cu asistenții VAR. Ulterior, a arătat cartonașul roșu pentru această intervenție neintenționată, dar periculoasă.

Statele Unite nu au putut face apel împotriva deciziei. Totuși, FIFA a decis să convoace comitetul său disciplinar independent pentru a revizui sancțiunea.

„În conformitate cu articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA, aplicarea suspendării meciului este suspendată pentru o perioadă de probă de un an”, a explicat FIFA.

Organul disciplinar are competența de a suspenda executarea unei sancțiuni disciplinare, integral sau parțial. Dacă Folarin Balogun „comite o altă abatere de natură și gravitate similară în termen de un an, suspendarea va fi revocată, iar sancțiunea va fi aplicată”, a clarificat organismul de conducere al fotbalului internațional.

Decizia a stârnit un scandal internațional

Decizia FIFA a stârnit un imens scandal. Belgia, care va întâlni SUA, a anunțat că analizează toate variantele pentru a ataca decizia.

Cazul a căpătat și o dimensiune diplomatică. Federația Belgiană de Fotbal, care s-a declarat „stupefiată” de decizia FIFA, a primit duminică seară sprijin din partea mai multor politicieni belgieni, care au calificat hotărârea drept o „rușine” și o amenințare la adresa principiilor fundamentale ale fair-play-ului.

În discuție au intervenit UEFA și UE. UEFA a spus că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu poate fi anulată în timpul unui turneu și consideră că decizia creează un precedent fără precedent în fotbalul internațional. „Integritatea Cupei Mondiale este în pericol”, a transmis UEFA.

Și Comisia Europeană a cerut, luni, „fair-play și o competiție transparentă” în sport, în urma scandalului.

Atacantul american Folarin Balogun va fi disponibil pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite și Belgia. Partida va începe marți, la ora 3.00 (ora României).