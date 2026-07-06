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Replica liberalilor după atacul lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan: Coaliția cu PSD este un capitol încheiat

Schimbul de replici dintre liderii PSD și PNL se intensifică. După declarațiile liderului social-democrat Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan, președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, susține că liberalii nu mai iau în calcul o nouă coaliție cu PSD și transmite că social-democrații trebuie să învețe „diferența dintre un partener loial și un vânător de zestre”.
Replica liberalilor după atacul lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan: Coaliția cu PSD este un capitol încheiat
Mediafax Foto / Alexandru Nechez
Gabriel Pecheanu
06 iul. 2026, 18:56, Politic
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Într-o postare publicată pe Facebook, Ionel Bogdan afirmă că relația dintre cele două partide nu mai poate continua în lipsa încrederii.

„PSD trebuie să învețe diferența dintre un partener loial și un vânător de zestre. Când încalci orice angajament, fie el față de parteneri, față de stat sau față de români, încrederea dispare. Iar fără încredere, nu poate exista o coaliție funcțională”, a transmis liderul PNL Maramureș.

El susține că decizia liberalilor este una fermă.

„Pentru PNL, coaliția cu PSD este un capitol încheiat. Voința exprimată de membrii și organizațiile partidului este clară: o direcție fără PSD. Indiferent de hotărârile instanțelor, această decizie rămâne neschimbată. România are nevoie de seriozitate, respectarea angajamentelor asumate și de parteneri politici în care poți avea încredere”, a mai scris Ionel Bogdan.

Grindeanu l-a atacat pe Ilie Bolojan

Reacția liberalilor vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că nu și-a înțeles rolul într-un guvern de coaliție.

„Nu și-a înțeles rolul. A fost un prim-ministru al unei coaliții în care aproape jumătate din acea coaliție o avea PSD-ul și unde a înțeles în acest an să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că această atitudine a stat la baza deciziei partidului de a-i retrage sprijinul politic.

Comparația făcută de liderul PSD

În același context, Sorin Grindeanu a folosit o comparație ironică la adresa lui Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan…”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu a mai declarat că fostul premier se află încă în funcție doar cu sprijinul parlamentar al AUR și a acuzat partenerii de negocieri că și-au schimbat în repetate rânduri pozițiile în discuțiile privind formarea viitorului Guvern, în timp ce PSD și-ar fi menținut aceeași poziție pe tot parcursul negocierilor.

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