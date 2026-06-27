PSD forțează instalarea lui Grindeanu la Palatul Victoria: „Avem programul de guvernare pregătit”

Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a declarat sâmbătă că social-democrații au pregătit deja programul de guvernare pentru scenariul în care președintele partidului, Sorin Grindeanu, va fi desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

Declarația a fost făcută la conferința Organizației de Femei a PSD, în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern au intrat din nou în impas, iar pe masa președintelui Nicușor Dan se află două variante politice: un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu, sau o formulă PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier.

Victor Negrescu a susținut că PSD este pregătit să își asume guvernarea și că programul viitorului Cabinet Grindeanu este deja finalizat. Europarlamentarul a spus că partidul vrea să intre la guvernare cu măsuri care să vizeze categoriile vulnerabile, familiile, mamele și inserția profesională a femeilor.

„Avem deja programul de guvernare”, a spus Victor Negrescu.

Liderul PSD a prezentat eventualul Cabinet Grindeanu ca alternativă la politicile promovate de partidele de dreapta, pe care le-a acuzat că propun măsuri dure pentru populație. Negrescu a afirmat că social-democrații nu vor accepta „politica de austeritate a dreptei” și a susținut că PSD va pune accent pe măsuri sociale.

Declarația vine după ce conducerea PSD a decis, în unanimitate, să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan îi va oferi mandatul de formare a Guvernului. Grindeanu a cerut, în interiorul partidului, libertate totală în alegerea echipei de miniștri și autonomie asupra programului de guvernare.

Criza politică s-a adâncit după ce Guvernul Veștea nu a trecut de votul Parlamentului, iar negocierile de la Cotroceni nu au produs o majoritate clară. Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că s-a revenit la blocajul politic pe care îl considera depășit, afirmând că formula unui guvern minoritar PSD părea, la un moment dat, singura variantă cu șanse de a strânge o majoritate parlamentară.

În paralel, PNL, USR și UDMR au venit cu propria propunere de premier, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Ilie Bolojan a respins acuzațiile PSD potrivit cărora liberalii ar fi blocat formarea unui guvern și a susținut că PNL nu a promis susținere necondiționată pentru Sorin Grindeanu.

UDMR ar putea asigura majoritatea

Social-democrații mizează însă pe faptul că un guvern condus de Grindeanu ar putea trece de Parlament dacă ar obține sprijinul UDMR sau voturi suplimentare în plen. Lia Olguța Vasilescu a declarat sâmbătă că un vot favorabil al UDMR ar putea fi decisiv pentru instalarea unui guvern PSD, subliniind că votul de învestire este secret.