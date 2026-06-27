Olguța Vasilescu: Guvernul Grindeanu trece dacă UDMR votează alături de PSD. „Sunt un partid serios, se țin de cuvânt”

Întrebată dacă PSD discută cu UDMR pentru obținerea voturilor necesare învestirii unui guvern Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu a spus că, din informațiile sale, UDMR ar lua în calcul și susținerea unui guvern monocolor PSD.

„Eu știu că UDMR e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum au fost, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD”, a declarat Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a afirmat că, în cazul unui vot favorabil din partea UDMR, un Cabinet condus de Sorin Grindeanu nu ar avea probleme în Parlament.

„Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”, a spus aceasta.

PSD mizează pe voturile obținute de Guvernul Veștea

Întrebată dacă PSD are ușa deschisă pentru voturi din zona suveranistă, inclusiv de la AUR, Lia Olguța Vasilescu a evitat un răspuns direct, dar a invocat voturile pe care s-a bazat tentativa de învestire a Guvernului Veștea.

„Votul e secret în Parlament. În mod normal, n-ar trebui să știm cum votează parlamentarii. În mod normal, n-ar trebui să știm cine susține un guvern sau de la un partid politic câți sunt pro și câți sunt contra”, a declarat Vasilescu.

Ea a spus că PSD pornește de la numărul de voturi exprimate în Parlament la precedenta formulă guvernamentală.

„Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat Guvernul Veștea în Parlament. Dacă UDMR-ul ar veni alături, nu ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament”, a afirmat lidera PSD.

În schimb, dacă UDMR rămâne alături de partidele de dreapta, PSD spune că nu poate vota o formulă guvernamentală din care nu face parte.

„Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

PSD ar putea susține și un nou premier independent

Întrebată dacă PSD ar vota o nouă nominalizare de premier independent, Vasilescu a spus că social-democrații nu au blocat până acum formulele propuse pentru deblocarea crizei.

„N-am blocat niciunul dintre aceste guverne care până acum s-au dorit a fi trecute prin Parlament. Am declarat pentru guvernul Tomac că vom da un vot. Nu va fi niciun fel de problemă”, a spus aceasta.

Ea a amintit că PSD și-a declarat sprijinul și pentru Guvernul Veștea, chiar dacă social-democrații nu urmau să primească funcții de secretari de stat sau prefecți.

„Chiar când mi s-a spus că nu vom avea nici secretari de stat, nici prefecți, pentru că nu aceasta era problema, ci să fie cineva investit cu puteri depline. De asemenea, ne-am declarat sprijinul inclusiv pentru guvernul Veștea”, a declarat Vasilescu.

Condiția PSD, potrivit vicepreședintei partidului, este ca o eventuală formulă independentă să fie cu adevărat independentă.

„Trebuie să fie un guvern independent cu totul, cum s-a încercat a fi Tomac și cum s-a spus că cei de dreapta îl vor vota”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.