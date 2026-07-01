Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: Respect votanții AUR, dar în acest moment, nu putem vorbi despre o colaborare cu George Simion

Sorin Grindeanu: Respect votanții AUR, dar în acest moment, nu putem vorbi despre o colaborare cu George Simion

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că exclude o colaborare instituțională cu liderul AUR, George Simion, deși îi respectă pe alegătorii partidului AUR.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 12:27, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sorin Grindeanu îl acuză pe șeful AUR,George Simion, și partidul pe care îl conduce că îl menține la putere pe premierul interimar Ilie Bolojan. De aceea președintele PSD respinge în acest moment o colaborare cu AUR.

„Respect votanții AUR. Votanții. Dar în acest moment, nu putem vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat pentru AUR, acest partid, cred că ar trebui să realizeze că, în acest moment, cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan, este AUR și George Simion. Prin ceea ce au făcut în ultimele săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.

Repet, respect votanții, mai ales că o parte dintre acești votanți provin sau au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion, instituțională nu poate exista”, a declarat Sorin Grindeanu.

 

Citește și

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da