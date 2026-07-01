Sorin Grindeanu: Respect votanții AUR, dar în acest moment, nu putem vorbi despre o colaborare cu George Simion

Sorin Grindeanu îl acuză pe șeful AUR,George Simion, și partidul pe care îl conduce că îl menține la putere pe premierul interimar Ilie Bolojan. De aceea președintele PSD respinge în acest moment o colaborare cu AUR.

„Respect votanții AUR. Votanții. Dar în acest moment, nu putem vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat pentru AUR, acest partid, cred că ar trebui să realizeze că, în acest moment, cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan, este AUR și George Simion. Prin ceea ce au făcut în ultimele săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție.

Repet, respect votanții, mai ales că o parte dintre acești votanți provin sau au fost votanți PSD, dar o colaborare cu George Simion, instituțională nu poate exista”, a declarat Sorin Grindeanu.