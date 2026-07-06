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Cupa Mondială. UE face apel la „fair-play” după scandalul privind cartonașul roșu pentru Balogun

Comisia Europeană a cerut, luni, „fair-play și o competiție transparentă” în sport, după ce marile agenții de presă au dezvăluit că președintele american Donald Trump l-ar fi sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a anula suspendarea atacantului american Folarin Balogun.
Cupa Mondială. UE face apel la „fair-play” după scandalul privind cartonașul roșu pentru Balogun
Folarin Balogun, în timpul meciului SUA-Paraguay, Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 iul. 2026, 15:28, Sport
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Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, nu a comentat scandalul izbucnit zilele trecute privind anularea cartonașului roșu pentru Balogun în urma unei convorbiri telefonice dintre Trump și Infantino. Cu toate acestea, ea a subliniat că federațiile sportive trebuie să aibă libertatea de a lua deciziile proprii.

„Respectăm autonomia sportului și respectăm dreptul federațiilor sportive de a decide asupra criteriilor în baza cărora concurează participanții. Orice astfel de decizie ar trebui, evident, să fie luată pe baza unor criterii obiective și transparente (…) UE susține principiul fair-play-ului și al competiției transparente”, a declarat Hrncirova, potrivit POLITICO. 

De unde a pornit totul

Atacantul american Folarin Balogun a primit un cartonaș roșu în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei din prima rundă a fazei eliminatorii. În aceste condiții, el era suspendat pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei.

Cu toate acestea, marile agenții de presă au dezvăluit că președintele american Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, iar suspendarea lui Balogun a fost revocată. Decizia îi permite lui Balogun să evolueze în optimile de finală împotriva Belgiei, programate luni, la Seattle.

Într-o reacție pentru POLITICO, FIFA a refuzat să confirme vreo discuție specifică, dar a reiterat faptul că revocarea suspendării a fost luată de o comisie disciplinară independentă.

Reacția Belgiei

Federația Belgiană de Fotbal și oficiali belgieni au reacționat dur duminică seară în urma deciziei, calificând-o drept o amenințare la adresa principiilor fundamentale ale fair-play-ului.

„Adevărata forță înseamnă să câștigi cu fair-play și respectând toate regulile. Asta va face Belgia mâine”, a scris pe platforma X ministrul Sporturilor comunitatea francofonă a Belgiei, Jacqueline Galant.

Ce spune UEFA

Totodată, UEFA susține că suspendarea automată după un cartonaș roșu nu poate fi anulată în timpul unui turneu și consideră că decizia creează un precedent fără precedent în fotbalul internațional.

Forul european subliniază că hotărârea „depășește o linie roșie” și pune sub semnul întrebării aplicarea uniformă a regulamentelor în cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.

„Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le aplice, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiției este afectată”, se arată în poziția UEFA.

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