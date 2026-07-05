Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei, avertizează Zelenski

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a transmis că „rușii pregătesc un nou atac masiv”. Liderul ucrainean a precizat că afirmațiile sale se bazează pe datele serviciilor de informații ucrainene și că momentul ales de Moscova nu este întâmplător: „Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Americii și înaintea summitului NATO de la Ankara”.

„Rusia vrea să provoace și mai mult rău și să ucidă oameni. Vă rog să aveți grijă și să respectați toate alertele de raid aerian”, a avertizat Zelenski, adresându-se cetățenilor ucraineni.

Zelenski: Avem nevoie de rachete Patriot

Președintele Ucrainei a făcut apel și la aliații occidentali să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Orice întârziere în livrarea de rachete pentru apărarea noastră antiaeriană – rachete pentru sistemele Patriot – înseamnă pierderi de vieți omenești și încurajează Rusia să continue războiul. Țările aliate dispun de suficiente sisteme de apărare antiaeriană și de suficiente rachete. Ceea ce lipsește este voința de a lua deciziile necesare pentru a proteja cu adevărat viețile oamenilor din Ucraina”, a scris Zelenski.

„Decizia este în mâinile aliaților”

El a subliniat că responsabilitatea pentru aceste decizii revine în primul rând Statelor Unite și celorlalte state puternice din Europa și din lume: „Mai presus de toate, acestea sunt decizii ale Statelor Unite și ale țărilor puternice din Europa și din lume”.

„Rachetele pentru sistemele Patriot nu trebuie să stea acum în depozite, ci să ajungă în unitățile Patriot din Ucraina. Le mulțumesc tuturor celor care oferă ajutor real”, a mai spus liderul ucrainean.

Patriot este principalul sistem occidental folosit de Ucraina pentru apărarea împotriva atacurilor cu rachete. Kievul cere de mai mult timp aliaților occidentali să trimită atât noi sisteme Patriot, cât și rachete pentru cele deja aflate în serviciu.