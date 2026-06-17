Trump pregătește o mutare majoră: rachetele americane pentru Ucraina ar putea fi produse în Europa

Ucraina are nevoie critică de rachete interceptoare pentru a opri rachetele balistice rusești. Aceste sisteme pot fi produse deocamdată doar de SUA, iar stocurile americane sunt sub presiune după livrările anterioare. Trump le-a spus aliaților că va analiza posibilitățile de acordare a licențelor de producție, scrie Bloomberg.

Ce înseamnă concret producția sub licență?

Acordurile de licențiere permit companiilor europene sau ucrainene să fabrice arme americane pe teritoriul lor, sub supervizarea producătorului original. SUA au mai acordat astfel de licențe – rachetele Patriot sunt produse sub licență în Germania – dar păstrează în general controlul strict asupra acestor acorduri din cauza preocupărilor legate de proprietatea intelectuală.

Ce au spus liderii europeni la G7?

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat că discuțiile vizează licențe cuprinzătoare acordate producătorilor europeni și ucraineni. El a subliniat că toate țările se confruntă cu o capacitate de producție insuficientă și că licențierea este o soluție pentru a compensa acest deficit.

Reuniunea de la Evian a fost considerată un succes pentru Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Trump, a fost semnată o declarație comună pozitivă de toți aliații, inclusiv SUA. Trump și-a exprimat totodată disponibilitatea de a intensifica sancțiunile împotriva Rusiei.