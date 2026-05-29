Telefon de la cel mai înalt nivel al NATO după drona care a lovit Galațiul

Comandantul Suprem al NATO în Europa l-a sunat personal pe șeful Armatei Române după incidentul dronei de la Galați. Nu a trimis un comunicat, a ridicat telefonul. Gestul în sine spune mai mult decât declarația: pentru SACEUR, incidentul de la Galați nu e un accident de frontieră. E un eveniment de securitate colectivă NATO.
Luiza Moldovan
29 mai 2026, 11:47, Politic
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SACEUR – a vorbit telefonic cu șeful Statului Major al Armatei Române în urma incidentului de la Galați, potrivit unei declarații oficiale semnate de purtătorul de cuvânt al Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa, colonelul Martin L. O’Donnell.

Declarația SHAPE confirmă că incidentul a ajuns la cel mai înalt nivel militar al NATO.

Potrivit declarației oficiale a lui Martin L. O’Donnell, „SACEUR a vorbit telefonic astăzi cu șeful Apărării din România în urma unui atac rusesc nocturn asupra infrastructurii ucrainene lângă granița dintre Ucraina și România, în care un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă.”

Cei doi lideri militari „au discutat incidentul, inclusiv cele două avioane de vânătoare F-16 românești ridicate ca răspuns sub autoritate NATO ca parte a misiunii Eastern Sentry.”

O tușă umană rară pentru un document oficial

Declarația menționează explicit că au fost analizate „aceste și alte măsuri între NATO și România pentru a ne consolida apărarea colectivă împreună” și că ambele părți „au convenit să mențină un contact deosebit de strâns pe măsură ce investigarea incidentului continuă și sunt luate în considerare potențiale măsuri defensive suplimentare.”

Comunicatul se încheie cu o notă umană rară pentru un document militar oficial: „SACEUR și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de cei răniți în incident.”

