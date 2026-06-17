UE a încercat să formeze canale de comunicare cu Rusia. Sursă: Putin disprețuiește Europa și nu dorește să discute

UE a încercat să stabilească mai multe canale de comunicare informale cu președintele Vladimir Putin, însă nu a reușit, potrivit Bloomberg.

Consilierul președintelui Consiliului European, António Costa, a luat legătura de două ori cu o persoană din anturajul lui Putin, încercând să stabilească un canal de comunicare informal pentru viitoarele negocieri privind Ucraina.

Cu toate acestea, încercările europenilor de a stabili o comunicare directă cu Moscova nu au dat roade până acum.

„Putin disprețuiește Europa și nu dorește să aibă discuții cu ea”, a declarat o sursă pentru publicația menționată.