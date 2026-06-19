Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron îi ironizează pe cei care vin în salvarea inteligenței artificiale, dar vor să impoziteze succesul

Emmanuel Macron îi ironizează pe cei care vin în salvarea inteligenței artificiale, dar vor să impoziteze succesul

Vineri, la Palatul Élysée, președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărat cadrul economic francez conceput pentru a sprijini inteligența artificială și inovația, în marja celei de-a zecea aniversări a târgului comercial VivaTech.
Emmanuel Macron îi ironizează pe cei care vin în salvarea inteligenței artificiale, dar vor să impoziteze succesul
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 23:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Emmanuel Macron a apărat „cadrul macroeconomic” stabilit pentru a încuraja investițiile în fața liderilor francezi din domeniul tehnologiei, criticându-i pe cei care ar putea dori să „impoziteze succesul” încă din 2027, pretinzând în același timp că sprijină companiile franceze  de inteligență artificială, relatează Le Figaro.

„Am reușit să construim un ecosistem, o cultură și un cadru macroeconomic relevant. Nu trebuie să permitem dezmembrarea acestuia, nici în dezbaterile bugetare din lunile următoare, nici în dezbaterile din jurul următoarelor alegeri prezidențiale ”, a declarat președintele.

La Palatul Élysée a avut loc o recepție pentru a sărbători cea de-a zecea aniversare a târgului comercial VivaTech. La evenimentul care a avut loc la Paris au participat vineri și doi candidați la președinție, Jean-Luc Mélenchon și Marine Le Pen. „Aud pe toată lumea venind acum în sprijinul inteligenței artificiale, al startup-urilor fantastice (…) Dar aceiași oameni care spun «e grozav» (…) se vor întoarce spunând că succesul trebuie impozitat, că capitalul trebuie impozitat”, a declarat ironic președintele Macron, îndemnând actorii din industrie să lupte pentru a evita „întoarcerea într-o țară căreia îi este rușine de risc, care arată cu degetul spre cei care reușesc și spune că totul trebuie luat de la ei” .

Emmanuel Macron a pledat pentru construirea unei strategii de independență europeană

Într-un moment în care Statele Unite au decis să suspende  accesul străin la instrumentele de inteligență artificială (IA) ale gigantului tehnologic Anthropic, Emmanuel Macron a pledat pentru construirea unei „strategii de independență” dublate de „preferință europeană” . „În spatele tuturor acestora, urmărim o adevărată strategie geopolitică”, a insistat el. „Trebuie, peste tot, să cumpărăm european, să construim european și așa ne vom păstra independența sau o vom recâștiga. Alături de această politică de inovare și accelerare, trebuie să avem o politică de preferință europeană, de protecție legitimă, pentru că asta fac americanii și chinezii”, a adăugat președintele francez.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da