Emmanuel Macron îi ironizează pe cei care vin în salvarea inteligenței artificiale, dar vor să impoziteze succesul

Emmanuel Macron a apărat „cadrul macroeconomic” stabilit pentru a încuraja investițiile în fața liderilor francezi din domeniul tehnologiei, criticându-i pe cei care ar putea dori să „impoziteze succesul” încă din 2027, pretinzând în același timp că sprijină companiile franceze de inteligență artificială, relatează Le Figaro.

„Am reușit să construim un ecosistem, o cultură și un cadru macroeconomic relevant. Nu trebuie să permitem dezmembrarea acestuia, nici în dezbaterile bugetare din lunile următoare, nici în dezbaterile din jurul următoarelor alegeri prezidențiale ”, a declarat președintele.

La Palatul Élysée a avut loc o recepție pentru a sărbători cea de-a zecea aniversare a târgului comercial VivaTech. La evenimentul care a avut loc la Paris au participat vineri și doi candidați la președinție, Jean-Luc Mélenchon și Marine Le Pen. „Aud pe toată lumea venind acum în sprijinul inteligenței artificiale, al startup-urilor fantastice (…) Dar aceiași oameni care spun «e grozav» (…) se vor întoarce spunând că succesul trebuie impozitat, că capitalul trebuie impozitat”, a declarat ironic președintele Macron, îndemnând actorii din industrie să lupte pentru a evita „întoarcerea într-o țară căreia îi este rușine de risc, care arată cu degetul spre cei care reușesc și spune că totul trebuie luat de la ei” .

Emmanuel Macron a pledat pentru construirea unei strategii de independență europeană

Într-un moment în care Statele Unite au decis să suspende accesul străin la instrumentele de inteligență artificială (IA) ale gigantului tehnologic Anthropic, Emmanuel Macron a pledat pentru construirea unei „strategii de independență” dublate de „preferință europeană” . „În spatele tuturor acestora, urmărim o adevărată strategie geopolitică”, a insistat el. „Trebuie, peste tot, să cumpărăm european, să construim european și așa ne vom păstra independența sau o vom recâștiga. Alături de această politică de inovare și accelerare, trebuie să avem o politică de preferință europeană, de protecție legitimă, pentru că asta fac americanii și chinezii”, a adăugat președintele francez.