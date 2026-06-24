Aerul condiționat provoacă o dispută politică în Franța, pe fondul temperaturilor record

Franța a înregistrat marți cea mai fierbinte zi de când se fac măsurători. În plină caniculă, aerul condiționat a devenit din nou subiect de dispută politică, relatează BBC.

Doar un sfert dintre locuințele din Franța au aer condiționat

În prezent, doar aproximativ 25% dintre gospodăriile din Franța au aer condiționat. Procentul este mult mai mic decât în Spania și Italia, unde aproximativ jumătate dintre locuințe sunt echipate cu astfel de sisteme, sau decât în Statele Unite și Japonia, unde ponderea ajunge la 90%.

Școlile și spitalele franceze sunt, la rândul lor, rareori dotate cu aer condiționat. În timpul valului de căldură din această săptămână, mii de unități de învățământ au fost închise, iar personalul medical a avertizat că temperaturile din unele clădiri devin greu de suportat.

Pe fondul caniculei, mulți francezi au început să cumpere aparate portabile de aer condiționat.

Marine Le Pen cere un „plan național” pentru aer condiționat

Subiectul a provocat și o dispută politică. Marine Le Pen cere un plan național subvenționat pentru instalarea aerului condiționat în școli și spitale. Partidul lui Le Pen, Rassemblement National (RN), propune și împrumuturi fără dobândă, garantate de stat, în valoare de 20 de miliarde de euro, pentru ca milioane de gospodării să își poată instala sisteme de răcire.

Planul propus de RN a fost criticat de adversarii politici, care îl consideră oportunist și insuficient explicat din punct de vedere financiar. Ei spun că dreapta populistă a recunoscut târziu gravitatea schimbărilor climatice și nu are credibilitate în această dezbatere.

În același timp, o parte a ecologiștilor francezi, care s-au opus tradițional folosirii pe scară largă a aerului condiționat, admit acum că acesta ar putea deveni necesar în anumite spații publice. Marie Tondelier, lidera partidului Ecologiștilor, a spus că există locuri, precum școlile și spitalele, unde aerul condiționat nu mai poate fi evitat.

„Există locuri în care pur și simplu nu ne mai putem lipsi de el acum”, a declarat Tondelier, fiind o schimbare importantă de poziție pentru mișcarea ecologistă din Franța.

Criticii susțin că răspunsul la caniculă ar trebui să se bazeze în primul rând pe izolație mai bună, spații verzi, renovarea clădirilor și sisteme eficiente de circulație a aerului. Aceste principii se regăsesc deja în noile norme franceze de construcție și renovare, care urmăresc să reducă nevoia de aer condiționat.

Cu toate acestea, pe fondul temperaturilor extreme, tot mai multe voci din Franța admit că aerul condiționat va face parte, într-o formă sau alta, din răspunsul țării la valurile de căldură.