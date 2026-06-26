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Centrul de detenție pentru migranți Alcatrazul Aligatorilor a fost închis la un an de la inaugurare

Centrul de detenție pentru migranți supranumit Alcatrazul Aligatorilor, construit în mlaștinile din Florida și devenit un simbol al politicilor de imigrație din Statele Unite, a fost închis, a anunțat guvernatorul statului Ron DeSantis.
Centrul de detenție pentru migranți Alcatrazul Aligatorilor a fost închis la un an de la inaugurare
Sursa foto: captură X
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 22:02, Știri externe
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„Alcatrazul Aligatorilor și-a îndeplinit astăzi scopul. Acum nu mai are niciun deținut. A ajutat la scoaterea a foarte mulți oameni periculoși de pe străzi și la scoaterea lor nu doar din Florida, ci și din Statele Unite ale Americii. Deținuții care se aflau acolo sunt încă în custodia federală”, a declarat guvernatorul republican, Ron DeSantis, citat de AFP

Centrul fusese deschis în iunie 2025 de administrația Donald Trump, fiind construit în doar o săptămână pe un fost aerodrom din zona mlăștinoasă Everglades, în sudul statului Florida.  

Capacitatea centrului era estimată diferit de autorități, variind între aproximativ 1.000 și 5.000 de locuri, iar potrivit declarațiilor guvernatorului DeSantis, peste 22.000 de persoane ar fi trecut prin acest centru în perioada de funcționare. 

Proiectul a fost puternic criticat și a generat numeroase litigii, inclusiv din partea organizațiilor pentru drepturile omului care au invocat condiții precare de detenție și lipsa accesului la asistență juridică. 

Mai multe persoane care au fost reținute în incită au povestit despre experiența lor, acuzând condiții inumane precum celule cu câte 30 de persoane, mizerie, temperaturi extreme și roiuri constante de țânțari. De asemenea, acuzau și refuzul autorităților de a le permite accesul la reprezentare legală. 

În paralel, organizațiile de mediu au dat în judecată autoritățile pentru că tabăra a fost construită fără un studiu privind impactul asupra mediului, punând în pericol ecosistemul fragil al parcului național Everglades. 

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