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Pas important pentru dezvoltarea transportului de navetă cu trenul. Sunt vizate 41 de orașe din țară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat luni un pas important pentru dezvoltarea transportului feroviar de navetă din jurul marilor orașe din țară: a fost semnat contractul pentru achiziția serviciului de mers cadențat.
Pas important pentru dezvoltarea transportului de navetă cu trenul. Sunt vizate 41 de orașe din țară
Foto: Facebook/ARF
Cosmin Pirv
13 iul. 2026, 16:43, Economic
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Potrivit ARF, instituția a semnat contractul care prevede introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România cu Asocierea TTL Planning SRL (România) – Systra SA (Franța).

Proiectul urmărește fundamentarea introducerii trenurilor de mers cadențat în jurul marilor orașe din România și între acestea, prin integrarea transportului de navetă, distanțe scurte, cu transportul pe distanțe medii și lungi.

În cadrul contractului, vor fi colectate noi date din teren, va fi actualizat Modelul Național de Transport, vor fi stabiliți parametrii specifici, mersul cadențat pentru fiecare pol de creștere și pol de dezvoltare urbană, precum și pentru orașele mari și reședințele de județ din proximitate, va fi pusă la dispoziția ARF o licență pentru software-ul de planificare și modelare în transporturi, iar personalul insituției va fi instruit.

Sunt vizate orașele București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva, Focșani, Tulcea, Alba Iulia, Slatina, Vaslui, Reșița, Călărași, Giurgiu, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar valoarea acestuia depășește 10 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

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