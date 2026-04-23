Control operațional pentru companiile de 1-5 milioane euro cu George Business (P)

Cum își simplifică antreprenorii operațiunile zilnice pe măsură ce afacerea crește

Mulți antreprenori ajung în punctul în care businessul a crescut, dar operațiunile financiare au rămas complicate, fragmentate și lente. Un furnizor cere confirmare de plată, iar ei trebuie să verifice soldul din mai multe surse. O oportunitate bună de licitație apare din scurt, dar ei nu pot obține rapid o scrisoare de garanție. Un director financiar e plecat, iar plățile sau salariile se blochează. Acestea sunt doar câteva exemple de situații din viața unei companii, pe care George Business, platforma de corporate banking BCR, le rezolvă simplu și rapid.

Vizibilitate în timp real asupra situației financiare

Una dintre cele mai frecvente probleme în firmele aflate în creștere este lipsa unei imagini clare, la zi, asupra banilor. Însă, în George Business, utilizatorii au acces în timp real la solduri, rulaje și extrase pentru toate conturile companiei, totul într-un singur loc. Pentru antreprenori, asta înseamnă posibilitatea de a lua decizii rapid și de a evita întârzieri care pot afecta relațiile comerciale.

Fluxuri de aprobare digitale, fără blocaje

În multe companii, plățile depind de mai multe aprobări. Când una dintre persoane este indisponibilă, tot fluxul se blochează. În George Business, administratorul configurează rolurile – cine inițiază, cine verifică și cine aprobă o plată – iar platforma le aplică automat la fiecare tranzacție. Totul este transparent, fiecare pas fiind înregistrat și vizibil pentru toți cei implicați. Cu fluxurile de aprobare din platformă, salariile ies la timp, lună de lună, indiferent unde se află directorul financiar. Iar plățile urgente pot fi aprobate și de pe telefon, în câteva secunde.

Acces la scrisori de garanție, factoring și acreditive de import 100% online

Pentru licitații, contracte mari sau parteneriate internaționale, un antreprenor are nevoie de instrumente bancare rapide, cu acces 100% online, fără deplasare la bancă și fără hârtii semnate fizic. În George Business, scrisorile de garanție bancară pot fi inițiate și semnate integral online, inclusiv cu semnătură unică sau colectivă. Același lucru este valabil pentru acreditivele de import și factoring. Iar asta pentru un antreprenor înseamnă rapiditate în a da curs oportunităților, mai puține licitații pierdute din cauza birocrației bancare și îmbunătățirea lichidității fără pași complicați.

Înțelegi sănătatea financiară a firmei tale, nu doar cifrele

George Business include și modulul Financial Health, care arată în timp real situația financiară a companiei: profitabilitate, lichiditate și grad de îndatorare. Marele avantaj este că antreprenorul nu vede doar cifrele sale, ci și cum se poziționează față de media industriei în care activează. Iar diferența contează, pentru că dacă un nivel de lichiditate de 1,2 poate părea acceptabil în sine, atunci când media sectorului este 2,8, semnalul este complet diferit.De aceea, Financial Health din George Business ajută managementul unei companii să ia decizii informate, bazate pe date, oferind posibilitatea de a anticipa riscurile.

„George Business este noul mod în care facem corporate banking în BCR. Nu este despre servicii și produse bancare disponibile pe un ecran, ci despre cum am regândit modul în care companiile din România au acces, în timp real, la date financiare, control operațional și o capacitate mai bună de reacție. Practic, facem echipă pentru mediul de afaceri, offline și online, 24/7, indiferent de dimensiunea companiilor și de industria în care activează”, spune Bogdan Cernescu, Director Executiv Corporate Banking BCR și Head of George Business.

O platformă utilizată la scară largă în mediul de business

George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și corporații, este utilizată în prezent de aproximativ 11.000 de companii. Platforma are peste 24.000 de utilizatori activi și procesează lunar tranzacții de peste 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul României. În fiecare lună sunt generate 1,2 milioane de extrase bancare, însă, dincolo de aceste volume, platforma este construită pentru a oferi companiilor și antreprenorilor un instrument de decizie, cu acces la date financiare în timp real.

