Gripă aviară H9N2, primul caz uman depistat în Europa

Persoana infectată avea afecțiuni medicale preexistente la momentul internării, conform RaiNews.

Se află în izolare și primește tratament. Contactele cazului au fost identificate de autorități ca parte a procedurilor standard de supraveghere.

Primul caz uman de H9N2 din Europa. Ce spun autoritățile

Ministerul Sănătății din Italia a confirmat că toate verificările necesare au fost făcute prompt. ECDC evaluează riscul actual pentru populația din UE ca fiind foarte scăzut. Nu a fost identificată transmitere de la om la om.

„Din 1998 până la 27 februarie 2026, au fost raportate 195 de cazuri de gripă aviară A(H9N2) la om la nivel mondial. Zece țări din Asia și Africa au raportat astfel de infecții. Nu au fost semnalate niciodată focare sau transmitere interumană.

Cum se contractează H9N2

Infecția apare cel mai frecvent prin contact direct cu păsări infectate sau medii contaminate. ECDC precizează că apariția unor cazuri sporadice nu este neașteptată în zonele unde virusul circulă la păsări.

Între 29 noiembrie 2025 și 27 februarie 2026, au fost raportate zece cazuri de gripă aviară la oameni în lume. Niciunul nu a fost fatal. Opt cazuri de A(H9N2) și unul de A(H10N3) au fost înregistrate în China. Cambodgia a raportat un caz de A(H5N1).