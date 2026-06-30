Refugiații ucraineni au adus peste 90 de milioane de dolari la bugetul Republicii Moldova de la începutul războiului

Refugiații ucraineni au contribuit cu aproximativ 1,6 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a peste 90 de milioane de dolari, la bugetul de stat al Republicii Moldova, prin taxe și contribuții sociale, de la începutul invaziei Rusiei în 2022.

Informația a fost publicată de Point, care citează Mold-Street, potrivit Ukrinform.

Potrivit Consiliului Economic, aflat sub autoritatea prim-ministrului Republicii Moldova, refugiații ucraineni au deschis peste 200 de firme în țară începând din 2022.

Cu toate că legislația Republicii Moldova le permite refugiaților să lucreze, integrarea acestora pe piața muncii este în continuare dificilă.

Consiliul Economic a declarat în acest context că există mai multe situații care îi împiedică să își pună în valoare experiența profesională.

„Barierele lingvistice, dificultățile în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele pieței locale a muncii limitează capacitatea refugiaților de a-și valorifica pe deplin potențialul profesional”, a declarat Consiliul Economic.

Instituția spune că aceste probleme pot fi rezolvate doar prin colaborarea dintre autorități, mediul de afaceri și partenerii internaționali, prin politici care să sprijine ocuparea forței de muncă, formarea profesională și integrarea socială.

Reprezentanții mediului de afaceri au precizat, la rândul lor, că refugiații ucraineni contribuie la reducerea deficitului de forță de muncă și sprijină dezvoltarea economiei locale.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni a Consiliului Național pentru Extinderea Oportunităților Economice și Egalitatea de Gen (CNAEEG), unde reprezentanții Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) și ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au prezentat datele privind situația refugiaților din Republica Moldova.

Ei au propus mai multe măsuri de politică publică pentru a ajuta accesul refugiaților pe piața muncii, ținând cont de nevoile acestora.

De asemenea, în cadrul reuniunii au fost analizate și soluții precum activitatea independentă și certificatele de antreprenoriat, care ar putea ajuta refugiații să își găsească mai ușor un loc de muncă.

Potrivit estimărilor făcute de autoritățile moldovenești, aproximativ 2.080 de refugiați ar putea obține statutul de antreprenor independent până în 2027.

Acest lucru ar putea aduce anual la bugetul Republicii Moldova aproximativ 60 de milioane de lei moldovenești, adică peste 3,3 milioane de dolari.

La ședință s-a precizat că, de la începutul anului 2026, peste 47.000 de persoane și-au reînnoit statutul de protecție temporară, iar aproximativ 4.700 au depus noi cereri pentru obținerea acestui statut.

Ukrinform amintește că și în Polonia refugiații ucraineni au avut o contribuție importantă la economie. Ei au adus în 2024 aproximativ 15,1 miliarde de zloți, echivalentul a aproape 4 miliarde de dolari, la bugetul de stat.