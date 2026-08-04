Italia: Un bilet de loterie în valoare de un milion de euro a fost recuperat de la gunoi după o operațiune de peste 24 de ore

Un bilet de loterie cu un premiu de un milion de euro a fost recuperat din deșeuri în regiunea Puglia, din sudul Italiei, după ce câștigătoarea și-a dat seama prea târziu că îl aruncase la gunoi.

Femeia a mers duminică la magazinul de unde cumpărase biletul pentru a verifica dacă este câștigător, anunță Roberto Nicola Toscano, administratorul companiei de salubrizare SANB, citat de AFP.

Aparatul a arătat mesajul „neplătibil” deoarece unitatea respectivă putea achita doar premiile de valoare redusă.

Neînțelegând că mesajul indica, de fapt, un câștig prea mare pentru a fi încasat în magazin, femeia a plecat acasă.

Ulterior, un membru al familiei i-a spus că numerele pe care le juca în mod obișnuit, în memoria unei persoane dragi, erau cele câștigătoare.

Când s-a întors în grabă la magazin, a aflat că biletul fusese deja aruncat, iar deșeurile fuseseră ridicate de echipele de salubrizare astfel că femeia a contactat compania de salubritate.

„Am reconstituit traseul biletului, fără prea mari speranțe de a-l găsi, întrucât fusese deja ridicat de o mașină de gunoi”, a spus Roberto Toscano.

Camionul în care se afla biletul a fost identificat rapid. Din motive de igienă, camionul a fost dus la o companie de sortare pentru a găsi biletul câștigător.

În mai bine de 24 de ore, muncitorii au găsit numeroase bilete și resturi de bilete de loterie. În cele din urmă, aceștia au descoperit și biletul căutat care era intact.

„A plâns de emoție. Aș fi îmbrățișat-o, dar vorbeam la telefon”, a spus directorul despre momentul mult așteptat.

În urma operațiunii de căutare, Toscano i-a cerut câștigătoarei să semneze un angajament prin care se obligă să acopere toate cheltuielile generate de căutarea biletului, costuri care, în raport cu premiul de un milion de euro, s-au dovedit nesemnificative.