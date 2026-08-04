Tot mai mulți copii din Afganistan mor, pe măsură ce în țară ajung un număr redus de alimente, avertizează ONU

„Trebuie să acționăm acum pentru a stopa creșterea numărului de decese în rândul copiilor, pe care această criză o provoacă”, a afirmat John Aylieff, directorul național al PAM în Afganistan.

Acesta a adăugat că „pentru mulți oameni este deja prea târziu”, potrivit Associated Press.

Potrivit PAM, 142 de centre medicale s-au închis în 2025 din cauza reducerilor ajutorului, iar peste 13.000 de copii au rămas fără acces la tratament nutrițional.

Agenția nu a menționat niciun donator specific, cum ar fi Statele Unite, unde administrația Trump a efectuat reduceri drastice ale ajutorului extern.

Conform estimărilor WFP, aproape 3,7 milioane de copii afgani vor suferi de malnutriție acută în acest an, alături de 1,2 milioane de femei însărcinate și care alăptează.

Agenția a precizat că 12 provincii din Afganistan au atins niveluri critice de malnutriție acută la copii, un număr record.

Potrivit agenției ONU, factori precum conflictul, șomajul, creșterea prețurilor la alimente, epidemiile, dar și condițiile precare de aprovizionare cu apă și de salubritate, precum și reducerea finanțării umanitare contribuie la nivelurile critice de malnutriție.

Penuria de aprovizionare legată de conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea timp de nouă luni a frontierei Pakistanului din cauza luptelor dintre țările vecine au perturbat livrările de produse nutriționale, lăsând aproape un milion de femei și copii subnutriți fără servicii nutriționale esențiale timp de cinci luni, potrivit PAM.

Agenția a declarat că, în următoarele șase luni are o nevoie urgentă de fonduri cu suma de 540 de milioane de dolari.