Cynthia Păun (USR): Primele nouă școli din Ilfov la Evaluarea Națională sunt private. Prima școală de stat apare abia pe locul 10

Parlamentarul susține că mesajul transmis public de Instituția Prefectului Ilfov nu reflectă situația din sistemul public de învățământ și evidențiază diferențele dintre școlile private și cele de stat din județ.

Senatoarea contestă poziția Ilfovului în clasamente

În mesajul publicat pe Facebook, Cynthia Păun face referire la un material distribuit de Instituția Prefectului Ilfov, în care județul este prezentat pe locul 5 la Evaluarea Națională. Potrivit senatoarei, dosarul de presă publicat de Ministerul Educației arată că, în clasamentul oficial realizat după procentul mediilor peste 5, Ilfov ocupă locul 10 la nivel național.

Cynthia Păun spune, de asemenea, că a realizat propriul clasament folosind datele publice privind mediile obținute de elevi și că, în această ierarhie, județul Ilfov s-ar situa pe locul 15. Ministerul Educației nu a publicat un clasament oficial al județelor realizat după media generală a notelor, astfel că această poziționare reprezintă rezultatul analizei efectuate de autoarea postării.

Primele nouă școli din clasament sunt private, susține senatoarea

Cynthia Păun mai afirmă în postare că primele nouă poziții din clasamentul școlilor din Ilfov la Evaluarea Națională sunt ocupate de unități private din Voluntari, Pipera și Bragadiru. Potrivit acesteia, cele nouă școli au avut împreună aproximativ 170 de candidați din totalul celor 3.441 de elevi care au susținut examenul în județ, reprezentând mai puțin de 5% din total. Conform aceleiași analize, prima școală de stat apare abia pe locul 10.

Diferențe între rezultatele din sistemul privat și cel public

În postare, senatoarea susține că aproximativ 95% dintre elevii din Ilfov învață în școli de stat, iar media rezultatelor acestora este cu aproape două puncte mai mică decât cea înregistrată în școlile private. Totodată, aceasta afirmă că 28 de școli publice din județ au înregistrat medii sub 6 la Evaluarea Națională, iar ultimele 11 poziții ale clasamentului sunt ocupate exclusiv de unități de învățământ de stat din localități precum Jilava, Glina, Cernica, Găneasa, Nuci și Ștefăneștii de Jos.

Cynthia Păun mai susține că, dacă sunt analizate exclusiv rezultatele școlilor publice, Ilfov ar ocupa locul 17 la nivel național. Această afirmație reprezintă concluzia analizei prezentate în postare și nu un clasament oficial publicat de Ministerul Educației.

Critici privind asocierea performanțelor școlilor private cu rezultatele sistemului public

În finalul mesajului, senatoarea susține că rezultatele obținute de școlile private nu ar trebui prezentate drept o reflectare a performanței sistemului public de învățământ administrat de stat. Potrivit acesteia, diferențele dintre rezultatele elevilor din localități precum Pipera sau Voluntari și cele din comune precum Glina, Jilava sau Găneasa țin în mare măsură de accesul la resurse educaționale și de posibilitățile financiare ale familiilor. Postarea senatoarei USR Cynthia Păun a readus în atenție discuția privind modul în care sunt interpretate și comunicate rezultatele examenelor naționale și diferențele existente între învățământul public și cel privat.