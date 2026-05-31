Avertisment de Ziua fără Tutun: Tot mai muți tineri folosesc simultan mai multe produse cu nicotină

Medicii spun că fumatul reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică, fiind una dintre cele mai importante cauze evitabile de morbiditate și mortalitate la nivel global.

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția, cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, asupra impactului produselor emergente cu nicotină asupra sănătății populației, în special asupra copiilor și adolescenților.

Medicii spun că utilizarea țigărilor electronice, a dispozitivelor de tutun încălzit și a pliculețelor cu nicotină a crescut semnificativ în rândul tinerilor din toate țările europene, inclusiv în România.

„Aceste produse sunt promovate frecvent prin arome atractive, design modern și strategii de marketing orientate către noile generații, creând percepția eronată că ar fi mai puțin nocive decât fumatul convențional. Expunerea la nicotină în perioada adolescenței poate afecta dezvoltarea creierului, capacitatea de concentrare și memoria”, arată DSP Hunedoara într-un comunicat.

Mai multe produse cu nicotină, folosite simultan

De asemenea, medicii avertizează că utilizarea produselor cu nicotină poate determina instalarea dependenței și poate crește riscul de inițiere a fumatului convențional.

„Expunerea repetată la aerosolii produși de țigările electronice și alte produse similare poate afecta sistemul respirator și cardiovascular și poate contribui la apariția unor efecte nocive pe termen lung asupra sănătății. În plus, utilizarea simultană a mai multor produse cu nicotină („dual use”) este tot mai frecventă în rândul adolescenților și tinerilor”, se spune în documentul citat.

Protejarea copiilor și adolescenților de dependența de nicotină reprezintă o prioritate de sănătate publică.

Risc pentru apariția unor boli

Astfel, Institutul Național de Sănătate Publică încurajează informarea din surse oficiale și bazate pe dovezi științifice; implicarea părinților, profesorilor și profesioniștilor din sănătate în educația preventivă și promovarea unui stil de viață sănătos și fără tutun.

Medicii mai spun că fumatul, indiferent de forma de consum a nicotinei – țigări convenționale, țigări electronice sau produse din tutun încălzit – reprezintă un factor major de risc pentru apariția bolilor cardiovasculare, a bronho-pneumopatiei obstructive cronice (BPOC) și a numeroase tipuri de cancer (în special cancerul bronho-pulmonar), contribuind semnificativ la îmbolnăvire, scăderea calității vieții și mortalitatea prematură.