Donald Tusk condamnă violențele împotriva ucrainenilor din Polonia: „Acționați în favoarea Rusiei”

Tusk a reacționat după apariția unei înregistrări în care trei polonezi agresează un ucrainean și pe prietena acestuia, duminică, la Wroclaw. Atacul ar fi avut loc după o ceartă într-un magazin. Doi dintre suspecți au fost arestați luni, potrivit Reuters.

Tusk condamnă atacurile împotriva ucrainenilor

„Oricine comite astfel de acte josnice acționează direct împotriva intereselor Poloniei”, a declarat Tusk în timpul unei ședințe de guvern. „Acționați împotriva Poloniei, în favoarea Rusiei și în favoarea naționalismului polonez și ucrainean”.

Polonia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în războiul cu Rusia. Totuși, ucrainenii stabiliți în această țară se confruntă cu o ostilitate tot mai mare. Solidaritatea manifestată după invazia rusă din 2022 a fost înlocuită treptat de nemulțumiri legate de prezența refugiaților.

Tensiuni istorice între Polonia și Ucraina

Relațiile dintre Polonia și Ucraina au fost afectate și de disputele istorice. Tensiunile au crescut după ce autoritățile de la Kiev au atribuit unei unități militare ucrainene numele unei grupări naționaliste care a activat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În Ucraina, membrii acestei grupări sunt considerați eroi pentru lupta împotriva Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice. În Polonia, însă, gruparea este asociată cu masacrele în care au fost uciși numeroși civili polonezi.

În iunie, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez, în contextul acestei dispute.

Mai multe incidente relatate de presa poloneză

Potrivit cotidianului „Rzeczpospolita”, poliția poloneză a primit 180 de sesizări privind infracțiuni motivate de ură împotriva ucrainenilor în prima jumătate a anului 2026. Numărul este cu 30% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Atacul de la Wroclaw este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare relatate de presa locală.

La Poznan, un polonez în vârstă de 60 de ani a fost bătut într-o stație de tramvai după ce a intervenit pentru a apăra un băiat ucrainean insultat de trei bărbați.

În Bielsko-Biala, un polonez în vârstă de 54 de ani a fost filmat în timp ce insulta două fete ucrainene din cauza naționalității lor.

La Legnica, o femeie în vârstă de 26 de ani a fost pusă sub acuzare după ce ar fi agresat doi copii ucraineni, ambii în vârstă de 13 ani, din cauza naționalității lor.

Ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasyl Bodnar, a declarat luni că astfel de incidente sunt inacceptabile și și-a exprimat speranța că agresorii vor fi trași la răspundere.