António Guterres spune că va relua negocierile privind Ciprul: „Voi face tot ce pot pentru a-i sprijini pe ciprioții greci și pe ciprioții turci”

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că va continua eforturile pentru reluarea negocierilor privind reunificarea Ciprului, după ce a avut întâlniri separate cu președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, și cu liderul comunității cipriote turce, Tufan Erhürman.

Acesta a precizat că discuțiile au fost unele constructive și că este pregătit să sprijine orice inițiativă care va duce eventual la relansarea procesului politic, scrie Euronews.

Ciprul este divizat din 1974, când a avut loc intervenția militară a Turciei. Republica Cipru, recunoscută la nivel internațional și membră a Uniunii Europene, controlează partea de sud a insulei, în timp ce nordul este administrat de ciprioții turci și este recunoscut doar de Ankara.

Între cele două zone se află o zonă tampon administrată de ONU.

După ce a avut întâlnirea cu președintele Nikos Christodoulides, António Guterres a descris vizita drept un gest de solidaritate față de poporul cipriot și a spus că Organizația Națiunilor Unite va rămâne implicată în rezolvarea situației.

„Depinde evident de ciprioți înșiși, dar și garanții au un rol de jucat. Voi face tot ce pot pentru a-i sprijini pe ciprioții greci și pe ciprioții turci în acest moment foarte important”, a declarat secretarul general al ONU.

Grecia, Turcia și Regatul Unit sunt statele garante ale Ciprului, în baza acordurilor semnate la înființarea Republicii Cipru, în 1960.

António Guterres a declarat că actualul context internațional face și mai importantă găsirea unei soluții pentru insulă. Potrivit lui, schimbările geopolitice de acum contribuie la nevoia de a progresa, în cel mai rapid mod, în dosarul cipriot.

„Dacă există un moment în care soluționarea problemei Ciprului este importantă, acesta este acum”, a afirmat oficialul ONU.

„Nu este rolul meu să spun nimănui ce trebuie făcut. Sunt aici, cu umilință și angajament deplin, pentru a vă sprijini eforturile”, a mai spus António Guterres.

În paralel, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a spus că apreciază implicarea secretarului general al ONU și faptul că organizația își asumă angajamentul de a rezolva conflictul în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

„Avem nevoie de vești bune în Cipru. Avem nevoie de vești bune în regiune. Avem nevoie de vești bune la nivel internațional și contăm pe sprijinul și angajamentul dumneavoastră politic”, a declarat liderul cipriot.

Întâlnirea lui Guterres cu liderul ciprioților turci

Ulterior, António Guterres s-a întâlnit și cu liderul cipriot turc, Tufan Erhürman, în partea de nord a insulei. Întâlnirea a durat peste o oră, iar la final secretarul general al ONU a declarat că rămâne hotărât să sprijine reluarea negocierilor.

El a mai spus că discuțiile purtate cu ambii lideri au fost productive și că există posibilitatea de a găsi soluția potrivită în privința relansării dialogului politic.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a spus că întâlnirea a fost una sinceră și consistentă.

Despre partea cipriotă, el a spus că dorește ca actualele contacte diplomatice să conducă la pași concreți și, în cele din urmă, la organizarea unei conferințe complexe sub protecția ONU.

Potrivit acestuia, o astfel de conferință ar urma să reunească cele două comunități din Cipru, dar și cele trei state garante, pentru a discuta principalele probleme care împiedică reunificarea insulei.