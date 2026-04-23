Noua controversă marca Trump: mută marijuana de pe lista drogurilor foarte periculoase pe una mai soft

Procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, a semnat joi un ordin prin care marijuana medicală autorizată la nivel de stat este mutată din Lista I – categoria celor mai periculoase droguri, alături de heroină – în Lista III, care include substanțe cu risc moderat sau scăzut de dependență, potrivit AP.

Decizia nu legalizează marijuana la nivel federal, nici pentru uz medical, nici recreațional, însă schimbă semnificativ modul în care este reglementată.

Beneficii fiscale importante

Noua clasificare reduce restricțiile asupra cercetării științifice și oferă companiilor din domeniu beneficii fiscale importante, inclusiv posibilitatea de a deduce cheltuieli din impozitele federale.

Potrivit lui Blanche, măsura „respectă promisiunea președintelui Trump” de a extinde accesul la opțiuni de tratament și de a permite studii mai ample privind siguranța și eficiența canabisului.

Impact major asupra industriei și statelor

Ordinul legitimează, într-o anumită măsură, programele de marijuana medicală existente în 40 de state americane și introduce un sistem accelerat de înregistrare pentru producători și distribuitori la Drug Enforcement Administration.

De asemenea, cercetătorii nu vor mai fi penalizați pentru utilizarea canabisului autorizat de state în studii, iar medicamentele derivate din marijuana aprobate de Food and Drug Administration vor intra automat în aceeași categorie mai puțin restrictivă.

Totuși, produsele din canabis care nu sunt distribuite prin programe medicale autorizate vor rămâne în Lista I.

Schimbare istorică, după un secol de restricții dure

Măsura marchează o schimbare majoră de politică federală, în condițiile în care SUA mențin de aproape un secol restricții dure asupra marijuanei, încă din 1937.

Între timp, majoritatea statelor au legalizat utilizarea acesteia într-o formă sau alta, inclusiv pentru uz recreațional în peste 20 de state.

Administrația Trump a anunțat și lansarea, din iunie, a unui proces mai amplu de analiză privind o eventuală reclasificare generală a marijuanei.

Decizia nu este lipsită de controverse

Unii critici avertizează că produsele din canabis au devenit tot mai puternice și necesită cercetări suplimentare, nu relaxarea reglementărilor.

În plus, mai mulți senatori republicani s-au opus anterior unei astfel de măsuri, cerând menținerea standardelor stricte.

În paralel, președintele Donald Trump continuă să promoveze o politică dură împotriva altor droguri, în special fentanilul, pe care l-a calificat drept o amenințare majoră la adresa securității naționale.