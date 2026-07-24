Șeful Statului Major al Apărării, despre piloții români care au doborât drona: „Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei”

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă drona interceptată de pilotul român a fost găsită și ce se întâmplă în zona Padina, generalul a precizat că operațiunile de căutare sunt încă în desfășurare.

„Sunt două dispozitive de căutare în teren. Până la începerea acestei conferințe am cunoștință despre rămășițe din racheta DF-16, parțial despre cea întrebuințată de colegii italieni. Încă nu am niciun detaliu despre locul în care s-au prăbușit rămășițele dronei combătute”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Resturile dronei vor fi preluate de procurorii militari

Acesta a explicat că, după identificarea resturilor dronei, acestea vor fi preluate de autoritățile competente.

„Se va da procurorului de serviciu, care va ancheta toată situația în sine, în conformitate cu legile statului român”, a spus șeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad: „Sunt minunați!”

Întrebat despre cei doi piloți români care au decolat de la pentru misiunea de interceptare, generalul Gheorghiță Vlad i-a elogiat.

„Sunt minunați! Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei”, a afirmat acesta.

Generalul a dezvăluit că pilotul care a angajat drona are gradul de căpitan, iar cel care l-a asistat este locotenent, ambii având mai puțin de 28 de ani.

„Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și aviația română sunt la nivel superior”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major: Două dintre cele patru interceptări din NATO au fost realizate de piloți români

Șeful Statului Major al Apărării a subliniat și performanța României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, amintind că de la începutul războiului din Ucraina au existat patru situații similare în NATO.

„Aduceți-vă aminte că în NATO au fost patru situații de acest gen de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români”, a spus generalul.

Și echipa de la sol a fost formată din militari tineri

La rândul său, un reprezentant militar prezent la conferință a completat că și echipa de control de la sol care a coordonat interceptarea a fost formată din cadre tinere.

„Ground Control Interceptor-ul: sublocotenent și locotenent. Cei care au dirijat interceptarea”, a precizat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul conferinței organizate după premiera în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în urma unei misiuni de interceptare desfășurate de Forțele Aeriene Române.