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Topul celor mai frecvente greșeli culturale. Unul din șase turiști recunoaște că le-a comis

Unul din șase turiști a făcut greșeli culturale în timpul vacanțelor, de la mâncatul cu mâna stângă în Asia de Sud până la suflatul nasului la masă în China.
Topul celor mai frecvente greșeli culturale. Unul din șase turiști recunoaște că le-a comis
Sursa foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iul. 2026, 12:47, Life-Inedit
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Un sondaj realizat pe 2.000 de adulți care călătoresc a arătat că 28% dintre cei care au comis astfel de erori nu și-au acoperit umerii și genunchii atunci când au vizitat un lăcaș de cult.

De asemenea, 26% au uitat să lase bacșiș în America de Nord, iar 21% au traversat strada prin locuri nepermise în aceeași regiune, potrivit Express.

Cu toate acestea, în ciuda tendinței de a face astfel de greșeli, 39% dintre respondenți au declarat că descoperirea unor norme culturale diferite reprezintă unul dintre principalele motive pentru care aleg să călătorească.

Studiul a constatat că 62% dintre participanți s-au temut că ar putea încălca accidental legea în timpul unei călătorii. Un procent de 54% au fost preocupați de posibilitatea de a fi percepuți drept nepoliticoși fără intenție.

Alți 42% au declarat că se tem să nu fotografieze locuri unde acest lucru este interzis, iar 41% au spus că le este teamă să nu greșească în privința obiceiurilor religioase.

Pentru a evita astfel de situații, 57% se documentează mai atent despre destinațiile alese înainte de plecare.

În special, 30% au aflat că anumite gesturi făcute cu mâna pot avea semnificații complet diferite în funcție de țară. Un exemplu este gestul „OK” în Brazilia, care este adesea considerat echivalentul unei înjurături.

O treime dintre participanți au declarat că au asistat la situații în care alți turiști au comis greșeli culturale. Printre cele mai frecvente s-au numărat: comportamentul nepoliticos față de personalul restaurantelor sau hotelurilor (52%), vorbitul prea tare în public (51%) și îmbrăcămintea nepotrivită în locuri religioase sau culturale (49%).

Dacă ar face ei înșiși o astfel de greșeală, 56% au spus că s-ar simți stânjeniți, 51% și-ar cere scuze, iar 30% ar încerca să învețe din experiență.

Topul celor mai frecvente greșeli culturale făcute de turiști

  • Nepurtarea unei ținute care să acopere umerii și genunchii la vizitarea lăcașurilor de cult
  • Neacordarea bacșișului la restaurant în America de Nord
  • Traversarea străzii prin locuri nepermise în SUA
  • Mâncatul cu mâna stângă în țările unde, în mod tradițional, se mănâncă cu mâna dreaptă
  • Neîndepărtarea încălțămintei la intrarea în locuințe din Canada
  • Întârzierea la întâlniri sau programări în Germania
  • Folosirea gestului „OK” în Brazilia
  • Înfigerea bețișoarelor vertical în bolul cu orez în Japonia
  • Turnarea propriei băuturi înainte de a-i servi pe ceilalți în Coreea de Sud
  • Atingerea capului unei alte persoane în Thailanda

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