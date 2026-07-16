Topul celor mai frecvente greșeli culturale. Unul din șase turiști recunoaște că le-a comis

Un sondaj realizat pe 2.000 de adulți care călătoresc a arătat că 28% dintre cei care au comis astfel de erori nu și-au acoperit umerii și genunchii atunci când au vizitat un lăcaș de cult.

De asemenea, 26% au uitat să lase bacșiș în America de Nord, iar 21% au traversat strada prin locuri nepermise în aceeași regiune, potrivit Express.

Cu toate acestea, în ciuda tendinței de a face astfel de greșeli, 39% dintre respondenți au declarat că descoperirea unor norme culturale diferite reprezintă unul dintre principalele motive pentru care aleg să călătorească.

Studiul a constatat că 62% dintre participanți s-au temut că ar putea încălca accidental legea în timpul unei călătorii. Un procent de 54% au fost preocupați de posibilitatea de a fi percepuți drept nepoliticoși fără intenție.

Alți 42% au declarat că se tem să nu fotografieze locuri unde acest lucru este interzis, iar 41% au spus că le este teamă să nu greșească în privința obiceiurilor religioase.

Pentru a evita astfel de situații, 57% se documentează mai atent despre destinațiile alese înainte de plecare.

În special, 30% au aflat că anumite gesturi făcute cu mâna pot avea semnificații complet diferite în funcție de țară. Un exemplu este gestul „OK” în Brazilia, care este adesea considerat echivalentul unei înjurături.

O treime dintre participanți au declarat că au asistat la situații în care alți turiști au comis greșeli culturale. Printre cele mai frecvente s-au numărat: comportamentul nepoliticos față de personalul restaurantelor sau hotelurilor (52%), vorbitul prea tare în public (51%) și îmbrăcămintea nepotrivită în locuri religioase sau culturale (49%).

Dacă ar face ei înșiși o astfel de greșeală, 56% au spus că s-ar simți stânjeniți, 51% și-ar cere scuze, iar 30% ar încerca să învețe din experiență.

Topul celor mai frecvente greșeli culturale făcute de turiști