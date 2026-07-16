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România, în topul celor mai fermecătoare locuri din Europa. Orașul care a intrat în premieră în clasament

Un oraș din România a intrat, în premieră, în topul celor mai frumoase destinații de basm din Europa, alături de castele și locuri celebre care atrag milioane de turiști în fiecare an, potrivit unui clasament publicat de Euronews.
România, în topul celor mai fermecătoare locuri din Europa. Orașul care a intrat în premieră în clasament
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Victor Dan Stephanovici
16 iul. 2026, 12:09, Știri externe
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Clasamentul a fost realizat de platforma European Best Destinations, pe baza voturilor turiștilor și a selecției realizate de specialiști din turism. Din peste 4.200 de destinații analizate de pe întreg continentul, au fost selectate 68, iar publicul a ales apoi cele mai impresionante locuri. În ediția din 2026 au apărut 12 destinații noi, iar Craiova este una dintre surprizele clasamentului, scrie Euronews.

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Craiova, pentru prima dată în topul european

Orașul din sudul României ocupă în premieră locul 10. El a fost apreciat pentru atmosfera sa elegantă, patrimoniul arhitectural și transformările din ultimii ani. Intrarea în clasament confirmă interesul tot mai mare al turiștilor străini pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu un puternic farmec istoric și cultural. Pentru România, includerea Craiovei reprezintă o oportunitate importantă de promovare pe piața turistică europeană, într-un top dominat de locuri considerate simboluri ale turismului continental.

Castelul care ocupă primul loc pare desprins dintr-un film

Prima poziție îi revine Castelului Eltz din Germania, ascuns între pădurile din vestul țării și aflat în proprietatea aceleiași familii de peste 850 de ani. Fortăreața medievală impresionează prin turnurile sale, interioarele păstrate aproape intacte și faptul că nu a fost distrusă de niciun război.

Castelul Eltz, Germania. Sursa foto: X

Pe locul al doilea se află Mont-Saint-Michel, celebra insulă fortificată din Franța, dominată de abația benedictină inclusă în patrimoniul UNESCO. Podiumul este completat de Tossa de Mar, vechiul sat pescăresc de pe Costa Brava, unde zidurile medievale se întâlnesc cu plajele Mediteranei.

Destinații care par desprinse din povești

În clasament se regăsesc și alte locuri devenite celebre în întreaga lume:

  • Castelul Neuschwanstein (Germania), considerat inspirația pentru castelul din poveștile Disney;
  • Rothenburg ob der Tauber (Germania), unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale;
  • Lacul Bled (Slovenia), cu insula și biserica sa devenite simbol al țării;
  • Riga (Letonia), aflată la prima apariție în acest top;
  • Sintra (Portugalia), renumită pentru palatele sale spectaculoase;
  • Praga (Cehia), una dintre cele mai vizitate capitale europene.

Pe listă mai apar Isola Bella din Italia, satul francez Riquewihr, Castelul Alcázar din Segovia și Popeye Village din Malta.

Cum a fost realizat clasamentul

Platforma European Best Destinations explică faptul că selecția finală a ținut cont de mai multe criterii, printre care autenticitatea locurilor, patrimoniul istoric, atmosfera, experiența oferită turiștilor și originalitatea fiecărei destinații. După etapa de selecție, călătorii din întreaga lume și-au votat favoritele, rezultând topul final al celor mai „feerice” destinații europene pentru 2026.

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