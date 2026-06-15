Medicii din Congo încearcă să țină sub control epidemia de Ebola. Localnicii sunt furioși

Cu toate acestea, există o problemă în rândul localnicilor. Aceștia, furioși fiind, au alungat nu doar personalul medical al Ministerului Sănătății din provincie, ci și reprezentanți ai OMS, dar și alte agenții de ajutor umanitar. Localnicii furioși din zonă refuză să credă că ultimele două femei ar fi murit din cauza virusului Ebola, potrivit Reuters.

Jean-Claude Lonzama, medicul-șef al zonei sanitare locale din Nizi, o zonă minieră dens populată, a precizat că, până în prezent, nu a reușit să dea de rudele tuturor celor care au murit de Ebola:

„Până în prezent, nu am reușit să identificăm contactele acestor cazuri”, a declarat Lonzama pentru Reuters. Neregulile din taberele de tratare a bolii por duce la răspândirea virusului Autoritățile sanitare sunt în impas. În tabăra Kpangba din Congo se află aproximativ 30.000 de persoane, dintre care majoritatea au fugit de violențele din zonele învecinate. „Avem 22 de tabere de persoane strămutate în zona sanitară Nizi… cu aproximativ 81.124 de rezidenți. Aceasta este, de asemenea, marea noastră îngrijorare, deoarece în aceste tabere nu au fost puse în aplicare măsuri preventive, în afară de câteva mesaje educative”, a declarat Lonzama. Mai multe astfel de centre au fost atacate de localnicii furioși că nu-i pot îngropa cum se cuvine pe cei dragi din cauza măsurilor de precauție luate împotriva răspândirii virusului. Acești localnici sunt convinși că Ebola este „o farsă”.

Lucrătorii din domeniul umanitar se tem că virusul s-ar putea răspândi rapid în această tabără, dar și în alte tabere de refugiați. Uneori, sute de persoane împart o singură toaletă sau, pur și simplu își fac nevoile în aer liber, ceea ce accelerează răspândirea virusului.

Acesta este deja unui dintre cele mai mari focare de Ebola din istorie. Există peste 5 milioane de persoane strămutate în cele trei provincii afectate de epidemie – Ituri, Kivu de Sud și Kivu de Nord – toate fiind devastate de zeci de ani de conflict.

Taberele medicale, atacate de localnici