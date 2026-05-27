O nouă specie de limax de mare cu aspect de „susan” a fost descoperită în Taiwan

O specie minusculă de limax de mare a fost descoperită de cercetători în apele Taiwanului, potrivit ScienceDaily.

Specia, de mărimea unei semințe de susan, a fost descoperită în largul coastei orașului Keelung din nordul Taiwanului.

Creatura a fost denumită Thecacera sesama de către cercetătorii de la Universitatea Națională Oceanică din Taiwan, Muzeul Național de Științe Naturale și Universitatea Națională de Educație din Taipei, potrivit sursei.

Scafandrii îi spun „susan”

„Scafandrii taiwanezi îl numesc «susan» în chineză și este, de asemenea, mic ca o sămânță de susan. De aici provine și numele” a declarat echipa de cercetare.

Limaxul măsoară mai puțin de trei milimetri în lungime. A fost observat pentru prima dată în 2019 de autorul principal al studiului, Ho-Yeung Chan. Acesta l-a descoperit în timpul unei scufundări recreative.

Creatura a fost găsită „în timpul unei scufundări recreative efectuate în vara anului 2019, în timpul studiilor universitare ale lui HY Chan. Acesta a descoperit accidental limaxul în apele din nordul Taiwanului”, au explicat cercetătorii.

Autorul studiului nu a realizat că a descoperit o vietate nouă

Chan nu și-a dat seama că descoperise o specie nouă.

El nu realizase „până când nu l-a consultat pe expertul în limacși de mare «Hsini Lin teacher»”, au mai adăugat cercetătorii.

Cercetătorii au observat că animalul pare să-și petreacă viața concentrându-se pe doar patru activități principale. Creatura se bazează pe hrănire, căutare, împerechere și depunere de ouă. Specia a fost găsită trăind pe briozoare, mici nevertebrate acvatice cunoscute în mod obișnuit sub numele de „animale cu mușchi”, mai arată sursa.

Însăși specia de briozoare, care servește drept habitat al limacsului de mare, ar putea fi necunoscută anterior științei.