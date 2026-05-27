De ce ar trebui (aproape) întotdeauna să privim partea bună a lucrurilor

Optimismul și sănătatea

Merită să fii optimist. Oamenii pozitivi tind să fie mai sănătoși. O meta-analiză realizată de Alan Rozanski, cardiolog, împreună cu coautorii săi, a arătat că optimismul este asociat cu un risc mai scăzut de evenimente cardiovasculare.

De asemenea, aceștia tind să fie mai rezilienți. Optimiștii sunt mai înclinați să vadă eșecurile ca fiind temporare și cauzate de factori externi, în timp ce pesimiștii interpretează dificultățile ca pe o confirmare a propriilor slăbiciuni durabile, notează The Economist.

Optimiștii au, de asemenea, mai multe șanse să urce în ierarhiile organizaționale. Într-un studiu recent, Nadine Chochoiek de la Munich Business School și coautorii săi au chestionat fondatori, directori și angajați din Olanda și au descoperit că antreprenorii și managerii sunt la fel de optimiști între ei. Ambele categorii sunt mai optimiste decât angajații.

Puterea și optimismul merg în ambele sensuri

Cauzalitatea funcționează în ambele sensuri. Puterea în sine este o sursă de optimism. Este mai ușor să privești cu încredere viitorul atunci când ai capacitatea de a-l modela. Un motiv pentru care directorii au o atitudine mai pozitivă față de inteligența artificială decât angajații este, fără îndoială, faptul că au mai mult control asupra a ceea ce urmează să se întâmple. Dar optimismul îi și împinge pe oameni înainte și în sus.

Optimiștii au mai multe șanse decât pesimiștii să devină antreprenori. Așteptările scăzute de succes și decizia de a înființa o afacere nu merg, de regulă, împreună. Daniel Kahneman, psiholog laureat al Premiului Nobel, a descris „optimismul iluzoriu” drept un motor al capitalismului.

Cum influențează optimismul selecția în organizații

Încrederea, justificată sau nu, este o componentă importantă a motivului pentru care oamenii sunt aleși pentru poziții mai înalte în organizații.

Testul psihologic standard pentru a măsura cât de optimiști sau pesimiști sunt oamenii este un chestionar scurt numit Revised Life Orientation Test, care include afirmații precum „Dacă ceva poate merge prost pentru mine, va merge prost”. Ai urma pe cineva care crede cu tărie că este ghinionist?

Când optimismul devine excesiv

Optimismul poate, evident, să meargă prea departe. Într-un studiu influent publicat în 2007, Manju Puri și David Robinson de la Duke University au folosit diferența dintre așteptările indivizilor privind propria longevitate și estimările actuariale ca indicator al nivelului de optimism. Ei au descoperit că optimiștii extremi aveau mai multe șanse să fumeze decât cei moderați și să păstreze o mare parte din averea personală în active ilichide.

Și în organizații, optimismul excesiv creează adesea probleme. Așteptările inițiale nerealiste cresc probabilitatea ca proiectele să depășească bugetele și termenele-limită. De asemenea, optimismul face mai puțin probabilă abandonarea proiectelor eșuate; decidenții tind să presupună rezultate mai bune decât cele inițiale pentru a justifica continuarea.

Contextul schimbă complet sensul

Mult depinde de context. „Ce ar putea merge prost?” sună mult mai îngrijorător spus de un pilot decât de un realizator de podcast. Un studiu realizat de Damiano Silipo de la University of Calabria și coautorii săi a cuantificat optimismul în băncile americane analizând sumele puse deoparte pentru acoperirea pierderilor din credite. Optimismul domina în rândul bancherilor înainte de criza financiară din 2007-2009. Apoi, brusc, nu a mai dominat.

Există numeroase idei despre cum poate fi contracarată tendința spre optimism excesiv. Procesele pot ajuta, într-un „pre-mortem”, de exemplu, oamenii își imaginează în mod deliberat eșecul unei inițiative propuse și identifică cele mai probabile cauze.

Componența echipei contează și ea. Un studiu realizat de Ulrike Malmendier de la University of California, Berkeley și coautorii săi a arătat că supraoptimismul directorului financiar este mai predictiv decât încrederea excesivă a CEO-ului atunci când vine vorba despre preferința pentru datorie în detrimentul capitalului propriu. Dar același studiu a arătat că directorii generali prea încrezători tind să angajeze directori financiari la fel de încrezători. Dacă sunt optimiști până la capătul lanțului, apare o problemă.

Unde greșește și pesimismul

Totuși, este posibil să mergi prea departe și în direcția opusă. În noua sa carte, „The Four Principles”, Adrian Gore, fondatorul Discovery Group, o mare firmă de servicii financiare din Africa de Sud, susține că pesimismul înrădăcinat este o problemă larg răspândită în mediul de afaceri.

Oamenii sunt condiționați să caute semnale negative, consideră Gore. Explicarea motivelor pentru care lucrurile ar putea merge prost este percepută ca fiind mai sofisticată decât credința că lucrurile vor merge bine. Aversiunea față de pierdere, un puternic bias comportamental împotriva renunțării la ceea ce ai deja, înclină deja balanța împotriva asumării riscurilor.

Gore consideră că ideea de a învăța din eșecuri este exagerată; succesele te învață mai mult. Evaluările de performanță ar trebui să se concentreze pe plasarea oamenilor în poziții care le valorifică punctele forte, în loc să încerce să le repare slăbiciunile. Pesimismul își are locul său, dar optimismul este cel care face lucrurile să se întâmple.